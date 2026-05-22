Arija Rizvić i Marko Vargek na romantičnom putovanju uoči vjenčanja otkrivaju Italiju

Hrvatska kazališna redateljica i glumica Arija Rizvić iskoristila je proljetne dane za putovanje iz snova. Sa svojim zaručnikom, sportskim novinarom Markom Vargekom, otputovala je u Palermo, glavni grad Sicilije, a djelić tamošnje čarobne atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu. Objava, ispunjena živopisnim prizorima i trenucima opuštanja, dolazi samo nekoliko mjeseci prije njihova planiranog vjenčanja u rujnu, dajući putovanju poseban romantičan prizvuk.

Sicilijanska avantura kao uvertira u brak

Kroz seriju fotografija i kratkih videozapisa, Arija je svoje pratitelje povela u autentičnu šetnju kamenim ulicama Palerma. U objavi se ističu kadrovi impresivne gradske katedrale, UNESCO-ve svjetske baštine koja svjedoči o burnoj povijesti otoka - građena je na mjestu nekadašnje bizantske bazilike pretvorene u džamiju. Njezina jedinstvena arhitektura, koja spaja normanski, gotički i barokni stil, poslužila je kao savršena kulisa za fotografije zaljubljenog para. Glumica je zabilježila i druge detalje koji dočaravaju duh grada: klasične talijanske skutere, šareno rublje koje se suši na balkonima i ulični natpis "Passeggeria S. Ippolito" u povijesnoj četvrti Capo, poznatoj po živahnoj tržnici.

Osim arhitektonskih ljepota, par je očito uživao i u bogatoj gastronomskoj ponudi Sicilije, što je Arija vjerno dokumentirala. Na fotografijama se mogu vidjeti tanjuri s tjesteninom carbonara posluženom na tradicionalnom stolnjaku, salata od hobotnice te nezaobilazne panelle, pržene lepinjice od slanutkova brašna koje su simbol lokalne ulične hrane. Uživanje u autentičnim okusima zaokruženo je i lokalnim pivom, Birra Messina, čija posebnost leži u dodatku kristala morske soli iz obližnjih solana. Kratki i slatki opis objave, "Palermo", uz emotikone vatre, srca i talijanske geste, savršeno sažima njezino oduševljenje Italijom.

Pratitelji su s oduševljenjem dočekali objavu, ostavljajući brojne pozitivne komentare i komplimente. "Prelijepa", "Koliko zgodna žena!" i "Koja ljepota, blistaš", samo su neke od pohvala ispod fotografija. Bilo je i onih koji su glumici ponudili savjete za putovanje, poput preporuke za posjet "čarobnom" botaničkom vrtu u Palermu, dok joj je jedan pratitelj u šali sugerirao da posjeti i Rim jer su tamo "porcije špageta veće".

Između novih projekata i slatkih priprema

Ovaj romantični bijeg dolazi u iznimno uzbudljivom i zaposlenom razdoblju za Ariju Rizvić i Marka Vargeka. Par, koji se zaručio u Lisabonu u studenom 2024. godine, u finalnim je pripremama za vjenčanje planirano za rujan ove godine. Uz to, nedavno su otkrili da uređuju novi stan u koji se uskoro planiraju useliti, čime započinju novo životno poglavlje.

Unatoč privatnim obvezama, Arija je i dalje vrlo aktivna na profesionalnom planu. Riječka umjetnica, koja je diplomirala kazališnu i radijsku režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, uspješno balansira između glumačkih i redateljskih angažmana. Gledatelji je trenutno mogu pratiti u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele", a pamtimo je i po ulogama u serijama "Drugo ime ljubavi" i "San snova".

Čini se da je sicilijansko putovanje bilo savršen, zasluženi predah za svestranu umjetnicu kako bi napunila baterije za nove poslovne i privatne izazove koji je čekaju. Objava iz Palerma tako nije samo putopis, već i lijepi uvid u sretne trenutke jedne od najzaposlenijih domaćih glumica uoči velikih životnih prekretnica.