Dagnje na buzaru: Recept za klasik koji spaja jednostavnost i bogatstvo okusa

Dagnje na buzaru jelo je koje poziva na druženje. Miris koji se širi iz lonca obećanje je gozbe koja okuplja obitelj i prijatelje oko stola, a mi donosimo recepte za bijelu i crvenu varijantu

Dagnje na buzaru jedno su od najprepoznatljivijih jela hrvatskog primorja, tradicionalni specijalitet koji se priprema u Istri, Dalmaciji, ali i susjednoj Italiji. U svojoj suštini, buzara slavi jednostavnost i čistoću namirnica, pretvarajući skromne školjke u gastronomski doživljaj. Bilo da se odlučite za bijelu varijantu koja naglašava slanost mora ili crvenu koja donosi slatkoću rajčice, tajna je uvijek ista: svježi sastojci i kratka, precizna priprema.

Kako odabrati i pripremiti savršene dagnje

Sve počinje svježim školjkama. Pri kupnji birajte dagnje koje imaju vlažne i sjajne ljušture, bez jakog neugodnog mirisa; trebale bi mirisati svježe, na more. Ključno je da su sve školjke čvrsto zatvorene. Ako naiđete na koju otvorenu, lagano je kucnite o tvrdu površinu. Ukoliko se zatvori, živa je i dobra za upotrebu. Odbacite sve koje su oštećene ili ostaju otvorene nakon kucanja. Prije kuhanja, dagnje treba temeljito očistiti. Oštrim nožićem ili četkom za ribanje uklonite sve naslage s ljušture. Nakon toga, potrebno je ukloniti vlaknastu “bradu” koja viri iz školjke tako da je čvrsto povučete prema dolje. Očišćene dagnje na kraju dobro isperite pod mlazom hladne vode.

Dagnje na bijelu buzaru

Ova je verzija esencija Mediterana, gdje se prirodni okus dagnji spaja s aromatičnim češnjakom, peršinom i vinom, stvarajući lagan, ali moćan umak.

Sastojci:

jedan do dva kilograma svježih dagnji

100 ml maslinovog ulja

četiri do šest režnjeva češnjaka, sitno sjeckanog

jedna vezica svježeg peršina, sitno sjeckanog

200 ml kvalitetnog bijelog vina (poput Malvazije)

dvije do tri žlice krušnih mrvica

svježe mljeveni papar

Priprema:

U širokoj i dubljoj posudi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte sjeckani češnjak i polovicu nasjeckanog peršina pa kratko pirjajte, samo dok ne zamiriše, oko 30 sekundi. Pazite da češnjak ne zagori.

Pojačajte vatru, ubacite očišćene i ocijeđene dagnje te sve dobro promiješajte. Odmah poklopite posudu i kuhajte četiri do pet minuta, povremeno je snažno protresajući, dok se školjke ne počnu otvarati.

Zatim ih zalijte bijelim vinom, ponovno poklopite i pustite da alkohol ispari, otprilike minutu ili dvije. Dagnje će pustiti vlastitu morsku vodu koja će postati temelj umaka.

Kada se većina školjki otvorila, dodajte krušne mrvice kako bi se umak lagano zgusnuo, popaprite po ukusu i umiješajte ostatak svježeg peršina. Kuhajte još koju minutu. Školjke koje su ostale zatvorene obavezno bacite.

Dusko Marusic/PIXSELL

Dagnje na crvenu buzaru

Crvena buzara, s dodatkom luka i rajčice, nudi puniji, slađi i kompleksniji okus. Idealna je za one koji vole bogatije i konkretnije umake.

Sastojci:

jedan do dva kilograma svježih dagnji

100 ml maslinovog ulja

jedna veća glavica luka, sitno nasjeckanog

četiri do pet režnjeva češnjaka, sitno sjeckanog

jedna vezica svježeg peršina

200 ml bijelog vina

300 g pelata ili pasirane rajčice

svježe mljeveni papar

Priprema:

Na maslinovom ulju u širokoj posudi pirjajte sitno nasjeckani luk na laganoj vatri desetak minuta, dok potpuno ne omekša i postane staklast. Dodajte sjeckani češnjak i polovicu peršina pa pirjajte još minutu dok ne zamirišu.

Ubacite očišćene dagnje, promiješajte, pojačajte vatru i poklopite. Kuhajte pet minuta, povremeno tresući posudu, dok se dagnje ne otvore i puste more.

Dodajte bijelo vino i pasiranu rajčicu, začinite paprom i sve dobro promiješajte. Smanjite vatru i kuhajte otklopljeno desetak minuta, da se okusi prožmu i umak reducira do željene gustoće. Na kraju umiješajte ostatak peršina.

Kao i kod bijele buzare, bacite sve dagnje koje se nisu otvorile.

Ključni savjeti za jelo bez greške

Buzaru gotovo nikada nije potrebno dodatno soliti jer su dagnje same po sebi slane od mora koje puste tijekom kuhanja. Najvažnije je pravilo kratka termička obrada; kuhanje ne bi smjelo trajati duže od 15 minuta ukupno, kako meso ne bi postalo žilavo. Savršen su prilog svježi, hrskavi kruh za umakanje u bogati i slasni umak ili kremasta palenta. Poslužite odmah, toplo, uz čašu rashlađenog bijelog vina.

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