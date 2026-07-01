Bez njih ne možemo zamisliti ljeto: Haljine s tankim bretelicama vladaju kolekcijama

Haljine s tankim bretelicama svake se godine vraćaju među najpoželjnije ljetne klasike, a ove sezone dolaze u toliko različitih modela da će svatko pronaći verziju za sebe. Od minimalističkih lanenih krojeva do romantičnih lepršavih i heklanih modela, izdvojili smo favorite koje ovog ljeta vrijedi imati u ormaru

Postoje oni modni komadi kojima se iz godine u godinu vraćamo čim temperature porastu, a haljine s tankim bretelicama bez sumnje su jedan od njih. Lagane, prozračne i nenametljivo elegantne, već desetljećima imaju status pravog ljetnog klasika kojemu se uvijek rado vraćamo kada tražimo kombinaciju udobnosti i stila.

Upravo tijekom najtoplijih dana ovakvi modeli dolaze do punog izražaja. Minimalistički krojevi, lagani materijali i osjećaj neopterećenosti koji pružaju čine ih idealnim izborom za svakodnevne gradske šetnje, odlazak na kavu, godišnji odmor, večernje izlaske ili ljetne proslave. Riječ je o komadu koji se vrlo lako prilagođava različitim prilikama, ovisno o tome kako ga stilizirate.

Ovog ljeta ponuda je raznovrsnija nego ikad. U kolekcijama brojnih high street brendova mogu se pronaći kratki modeli savršeni za ležerne dnevne kombinacije, midi i maxi haljine koje odišu elegancijom, kao i uske siluete koje naglašavaju figuru te lepršavi krojevi stvoreni za dane provedene uz more ili večernje šetnje gradom.

Veliku ulogu ove sezone igraju i materijali. Posebno su popularne haljine od prozračnog pamuka i lana koji koži dopuštaju da diše čak i tijekom najvećih vrućina, dok sve više pažnje privlače i modeli od heklanih tekstura koji savršeno prate povratak boho estetike. Uz neutralne tonove, u kolekcijama dominiraju i maslac žuta, čokoladno smeđa, nježna ružičasta te neizostavna bijela.

Ako ste i dalje u potrazi za favoritom za vruće ljetne dane, dobra je vijest da su haljine s tankim bretelicama trenutno jedan od glavnih aduta gotovo svih ljetnih kolekcija, a mnogi se modeli već mogu uloviti i na aktualnim ljetnim sniženjima. U nastavku donosimo modele koji su nam posebno zapeli za oko.

Bershka - 25,99 €

Bershka - 29,99 €

Bershka - 19,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 47,99 €

Mango - 35,99 €

Mango - 22,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 39,99 €

Zara - 12,99 €

Zara - 25,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 25,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 19,99 €