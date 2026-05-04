Kim Kardashian na Met Gali: Lookovi koji su ušli u povijest i šokirali svijet

Kim Kardashian je tijekom godina postala nezaobilazno ime na Met Gali, a njezini modni odabiri redovito izazivaju lavinu reakcija i rasprava. Od statusa gošće koja se, po vlastitim riječima, nije osjećala dobrodošlo na svom debiju 2013. godine, transformirala se u jednu od najočekivanijih zvijezda na crvenom tepihu. Njezina modna putanja na ovom prestižnom događaju pregled je hrabrih, kontroverznih i nezaboravnih stilskih trenutaka.

Nakon što je njezina prva cvjetna Givenchy haljina postala predmetom internetskih šala, Kim je 2014. godine odabrala znatno sigurniji pristup. Pojavila se u elegantnoj plavoj satenskoj haljini modne kuće Lanvin s prorezom do bedra, odišući klasičnim holivudskim glamurom. Godinu kasnije, privukla je pažnju u prozirnoj bijeloj haljini Roberta Cavallija, ukrašenoj kristalima i pernatim šlepom, inspiriranoj kultnim izdanjem pjevačice Cher s Met Gale 1974. godine. Do 2018. godine već je potpuno ovladala crvenim tepihom, zablistavši u pripijenoj zlatnoj Versace haljini s izvezenim križevima koja je savršeno istaknula njezinu siluetu.

Kim nikada nije bježala od rizika, što je najočitije u njezinim izdanjima koja su pomicala granice mode. Jedan od najpoznatijih takvih trenutaka dogodio se 2019. godine, kada se pojavila u "mokroj" haljini Thierryja Muglera. Kreacija od lateksa, ukrašena kristalima koji su imitirali kapljice vode, stvarala je iluziju kao da je upravo izišla iz oceana. Ispod haljine nosila je toliko uzak korzet da je morala pohađati satove disanja. Dvije godine kasnije šokirala je svijet pojavivši se u potpunosti prekrivena crnom tkaninom od glave do pete. Kreacija modne kuće Balenciaga skrivala joj je lice, no njezina prepoznatljiva silueta bila je dovoljna da svi znaju o kome se radi. Ipak, vrhunac kontroverzi dosegnula je 2022. godine, kada je posudila kultnu haljinu koju je Marilyn Monroe nosila dok je pjevala predsjedniku Kennedyju. U novijim izdanjima nastavila je s dramatičnim izgledima. Godine 2023. odala je počast Karlu Lagerfeldu u Schiaparelli haljini sastavljenoj od više od 50.000 nanizanih bisera. Za Met Galu 2025. godine okrenula se drugačijoj estetici, odabravši crni kožni komplet brenda Chrome Hearts, za koji je inspiraciju pronašla u stilu glazbenika Lennyja Kravitza. Bilo da je prekrivena biserima, skrivena iza maske ili utegnuta u povijesne haljine, Kim Kardashian je dokazala da je Met Gala njezina pozornica.