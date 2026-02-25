Prepoznajte li ovu djevojčicu? Ovako je izgledala prije slave i milijardi na računu

Globalna ikona i poduzetnica Kim Kardashian ovaj je put zamijenila glamur čistom nostalgijom. Umjesto crvenih tepiha i poslovnih uspjeha, pratiteljima je pokazala djelić djetinjstva - uspomenu iz 1987. koja je otkrila kako je zapravo započela njezina ljubav prema pozornici

Jedna od najpoznatijih žena svijeta, poduzetnica i reality zvijezda Kim Kardashian, navikla je svoju publiku na glamurozne fotografije i vijesti o novim poslovnim pothvatima. Ipak, svojom posljednjom objavom na Instagramu vratila je stotine milijuna pratitelja u prošlost, podijelivši dirljiv uvid u svoje djetinjstvo, puno prije nego što je postala globalni fenomen. Fotografije stare gotovo četrdeset godina otkrivaju jednu potpuno drugačiju, ali prepoznatljivu stranu buduće zvijezde.

Povratak u osamdesete

Kim je objavila dvije fotografije iz 1987. godine koje odišu nostalgijom. Na prvoj, mlada Kim pozira sama u prevelikom sakou sjajnog, leopard uzorka, s krunom na glavi i sramežljivim osmijehom. Druga fotografija prikazuje nju i četiri prijateljice u usklađenim svjetlucavim haljinama istog uzorka, spremne za nastup. U opisu objave, Kim je otkrila priču koja se krije iza ovih uspomena.

"Ja i neke od mojih životnih prijateljica. Godina je bila 1987. Tog smo dana izvodile pjesmu Belinde Carlisle 'Heaven is a Place on Earth' za školski talent show", napisala je Kardashian. Dodala je kako je njihove kostime naručila njezina baka Mary Jo "MJ" Shannon iz svoje trgovine, a djevojčice su marljivo vježbale u podrumu jedne od prijateljica. Posebno emotivan detalj je spomen njezinog pokojnog oca, Roberta Kardashiana. "Moj tata je snimio ovaj nastup. Moram pronaći tu snimku", otkrila je, potaknuvši znatiželju svojih obožavatelja.

Od dječje zvijezde do poslovne mogulice

Gotovo četiri desetljeća kasnije, život Kim Kardashian izgleda drastično drugačije. Dok se na starim fotografijama pripremala za školsku pozornicu, danas su njezine pozornice globalne.

Njezino poslovno carstvo, predvođeno brendom odjeće Skims, nedavno je procijenjeno na nevjerojatnih pet milijardi dolara, Kim se aktivno širi i u svijetu glume, a šuška se i da bi mogla biti jedna od voditeljica prestižne Met Gale ove godine. U privatnom životu, mediji je povezuju s vozačem Formule 1, Lewisom Hamiltonom. Objava iz djetinjstva izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima isticali koliko su fotografije "slatke" te su se mnogi prisjetili vlastitih uspomena iz osamdesetih, pjevušeći stihove pjesme Belinde Carlisle.