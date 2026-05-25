Ova haljina Lane Klingor Mihić ima zabavnu priču povezanu s Kim Kardashian

Lana je velika obožavateljica mode, a pritom je i vrlo snalažljiva

Lana Klingor Mihić vrlo je svestrana, a osim što je uspješna poduzetnica, uzgaja pse, pjeva, obožava modu, izvrsno kuha, odlično šminka i izrađuje prekrasne nokte, još je jednom pokazala da njezina kreativnost ne poznaje granice. U jednoj od svojih posljednjih objava na Instagramu, podijelila je jedan modni eksperiment za koji ju je inspirirala ni više ni manje nego Kim Kardashian.

Lana je otkrila da je haljina koju je kupila imala til bijele boje, što joj se nikako nije svidjelo, pa se sjetila da je Kim Kardashian prije desetak godina u hotelu obojila jednu bijelu haljinu crnim čajem i odlučila je probati isto.

Naime, u jednoj epizodi reality showa "Keeping Up With The Kardashians", Kim je na odmoru u Bora Bori imala modnu krizu: njezina bijela haljina bila je zamrljana sredstvom za samotamnjenje. Kako bi spasila situaciju, napunila je hotelski umivaonik vrućom vodom i vrećicama čaja te u tu kupku uronila haljinu, uspješno je obojivši u ujednačenu bež nijansu.

Lanin modni eksperiment pratila su njezin suprug Ante Mihić, kćeri i kuma Paula Sikirić, koji su bili i više nego skeptični.

"Više košta čaj koji si skuhala od haljine", rekao je Ante, dok ju je Paula kroz smijeh pitala zašto haljinu jednostavno nije prodala. No najviše je nasmijao komentar Lanine kćeri koja je zaključila: "Sad znam zašto nemamo čaja."

No, Lana se nije dala obeshrabriti. Video detaljno prikazuje cijeli proces: kuhanje ogromne količine crnog čaja u dva velika lonca, pažljivo potapanje haljine kako bi se boja ravnomjerno upila te na kraju ispiranje u kadi, gdje joj se znatiželjno pridružila i jedna od njezinih kćeri.

„Rezultat? I više nego dobar“, zadovoljno je zaključila Lana, prikazujući konačni izgled. Haljina je dobila ujednačenu i toplu bež nijansu koja joj savršeno pristaje. Svoj novi-stari komad stilizirala je s elegantnim cipelama brenda Maison Alaïa i torbicom iz Zare starom osam godina, dokazujući da se dobar stil krije u kreativnosti, a ne u cijeni. Hashtagom #trusttheprocess poručila je pratiteljima da se ponekad isplati vjerovati u vlastite ideje.

Želite li i sami isprobati ovaj trik, donosimo recept.

Recept za bojenje tkanine čajem

Ova metoda, poznata kao „tea dyeing“, popularan je i ekološki prihvatljiv način za postizanje vintage izgleda ili zemljanih tonova na prirodnim materijalima poput pamuka, lana, svile ili vune. Crni čaj, bogat taninima koji djeluju kao prirodni fiksator boje, idealan je za ovakve projekte. Ako vas je Lana inspirirala, evo jednostavnog recepta:

Sastojci:

10-20 vrećica na 2 litre vode

veliki lonac

voda

cca 2 žlice soli ili 100 ml octa na 2 litre vode).

Postupak:

1. Priprema tkanine: Operite odjevni predmet kako biste uklonili sve nečistoće i kemikalije. Najbolje je da tkanina bude mokra prije bojenja.

2. Kuhanje čaja: U loncu zakuhajte vodu. Količinu prilagodite veličine tkanine. Kada proključa, maknite je s vatre i ubacite vrećice čaja. Pustite da odstoje barem 15-20 minuta. Što duže stoje, boja će biti tamnija. Nakon toga izvadite vrećice.

3. Dodavanje fiksatora: U čajnu kupku dodajte sol ili ocat i dobro promiješajte. To će pomoći da se boja bolje primi i bude postojanija.

4. Bojenje: Uronite mokru tkaninu u lonac. Vratite lonac na laganu vatru i pustite da se krčka oko sat vremena, povremeno miješajući kako bi se boja ravnomjerno rasporedila.

5. Namakanje: Nakon kuhanja, ugasite vatru i ostavite tkaninu da se namače u čaju. Za svjetliju nijansu dovoljno je nekoliko sati, a za tamniju je možete ostaviti i preko noći.

6. Ispiranje i sušenje: Pažljivo izvadite tkaninu, iscijedite višak tekućine i isperite je pod hladnom vodom sve dok voda ne postane bistra. Osušite je u hladu, daleko od izravnog sunca.