Met Gala 2026: Sve što trebate znati o najočekivanijem crvenom tepihu godine

Prvi ponedjeljak u svibnju rezerviran je za samo jedan događaj - Met Galu. Najveća modna noć u godini ponovno će okupiti najutjecajnija imena iz svijeta filma, glazbe, sporta i, naravno, mode na legendarnim stepenicama njujorškog Metropolitan Museum of Art. Godišnji dobrotvorni bal, koji služi kao primarni izvor financiranja za Institut za kostime, ove godine nosi temu koja briše granice između visoke mode i klasične umjetnosti, obećavajući još jedan nezaboravan spektakl.

Službena tema izložbe za 2026. godinu je "Costume Art" (Umjetnost kostima), dok je dress code za uzvanike postavljen kao "Fashion is Art" (Moda je umjetnost). Time se od gostiju traži da nadiđu puko odijevanje i svoje tijelo predstave kao platno za umjetničko djelo.

Što se krije iza teme 'Umjetnost kostima'?

Ovogodišnja izložba Instituta za kostime, koja se otvara netom nakon same gale, istražit će "središnju ulogu odjevenog tijela" kroz povijest. Kako je objasnio Andrew Bolton, glavni kustos Instituta, cilj je pokazati kako je moda, odnosno odjeveno tijelo, zajednička nit koja povezuje sve odjele i galerije unutar muzeja.

Izložba će obuhvatiti gotovo 400 predmeta iz goleme kolekcije The Meta, spajajući odjevne predmete s djelima koja obuhvaćaju pet tisuća godina umjetničke povijesti. Posjetitelji će tako moći vidjeti kreaciju Rei Kawakubo iz kolekcije Comme des Garçons za jesen/zimu 2017. postavljenu uz surealističku fotografiju Hansa Bellmera, ili pak anatomski iscrtan bodi Waltera Van Beirendoncka uz gravuru Albrechta Dürera iz 1504. godine.

"Moda je kao umjetnički oblik prihvaćena pod uvjetima koje je postavila sama umjetnost. To se temelji na negaciji tijela i ideji da je estetika stvar bestjelesnog promatranja", izjavio je Bolton. Ovom izložbom želi se preispitati ta ideja i naglasiti neraskidiva veza između odjeće i tijela koje je nosi.

Postav će biti organiziran u tri labave kategorije koje se provlače kroz umjetnost: klasično i nago tijelo, anatomsko tijelo te nedovoljno zastupljena tijela, poput trudničkog ili tijela koje stari. Čak će i lutke igrati važnu ulogu, budući da su izrađene prema odljevcima stvarnih ljudi, dok će im glave biti prekrivene zrcalnim površinama koje je dizajnirala umjetnica Samar Hejazi, pozivajući posjetitelje da vide i vlastiti odraz u izloženim djelima.

Zvjezdana postava na čelu večeri

Kao i svake godine, događaj predvodi Anna Wintour, glavna urednica američkog Voguea, a ove godine pridružuju joj se tri iznimne supredsjedateljice: glazbena ikona Beyoncé, nagrađivana glumica Nicole Kidman i teniska legenda Venus Williams. Posebnu pažnju privlači povratak Beyoncé, koja se na crvenom tepihu Met Gale nije pojavila gotovo cijelo desetljeće.

Počasni predsjedatelji večeri su Jeff Bezos i Lauren Sánchez Bezos, koji su ujedno i glavni sponzori izložbe i samog događaja. Odbor domaćina, koji supredsjedaju dizajner Anthony Vaccarello i glumica Zoë Kravitz, također je ispunjen zvijezdama, među kojima su Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Elizabeth Debicki, pjevačica LISA iz grupe Blackpink, Sam Smith i Teyana Taylor.

Koga očekivati na crvenom tepihu?

Iako je konačan popis gostiju uvijek najstrože čuvana tajna sve do samog početka crvenog tepiha, nagađanja su već u punom jeku. Prisustvo supredsjedatelja i članova odbora je sigurno, no modni svijet s nestrpljenjem iščekuje tko će još dobiti pozivnicu za ovaj ekskluzivni događaj, čija se cijena ulaznice, prema nekim izvorima, popela na 100.000 američkih dolara.

Očekuje se dolazak stalnih gostiju poput Rihanne, sestara Kardashian-Jenner, Zendaye, Harryja Stylesa i Lady Gage, koji su poznati po svojim odvažnim i tematski pogođenim modnim odabirima. S obzirom na široko postavljenu temu, dizajneri i njihove muze imat će punu slobodu za kreativnost, što jamči pregršt smjelih silueta, preciznog kroja i koncepata koji će modu doista tretirati kao umjetnost.

Met Gala nije samo glamurozna revija, već i događaj s dubljim značenjem. Sredstva prikupljena tijekom večeri osiguravaju rad Instituta za kostime tijekom cijele godine, omogućujući izložbe, akvizicije i očuvanje neprocjenjive modne baštine. Izložba "Costume Art" bit će otvorena za javnost od 10. svibnja 2026. do 10. siječnja 2027. godine, u novim galerijama Condé M. Nast, nudeći svima priliku da urone u dijalog između mode i umjetnosti koji će te večeri započeti na crvenom tepihu.