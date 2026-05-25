Horoskop za utorak: Vage su moćne na poslu, jarčeve očekuje pozitivan preokret u ljubavi

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Privlače vas ljudi koji hrane vaš duh. Vijest ili razgovor s prijateljem mogao bi značajno promijeniti vašu perspektivu. Vaša sposobnost da budete izravni i iskreni radi u vašu korist, donoseći vam poštovanje i gradeći povjerenje. POSAO: Suradnja s drugima može biti izuzetno učinkovita u postizanju ciljeva. Na poslu se može pojaviti tehnički problem koji samo vi znate riješiti. Ipak, budite oprezni u razgovorima o novcu i imovini, jer bi se mogli pretvoriti u neugodne borbe za moć. ZDRAVLJE&SAVJET: Danas osjećate snažan osjećaj svrhe i privlače vas projekti koji hrane vaš duh, umjesto da vas iscrpljuju. Ne dopustite da vas prolazni osjećaj ograničenja obeshrabri.

Bik

LJUBAV: Vaš utjecaj je snažan na osobnom planu, a mogli biste dobiti fascinantan uvid u ljude oko sebe. Usmjerite se na privatne projekte koji vam mogu donijeti veliko ispunjenje. POSAO: Želja da preuzmete kontrolu i napravite značajna poboljšanja, posebno na području financija, je naglašena. Ideje za posao ili zaradu su izvanredne. Izbjegavajte sukobe s autoritetima, jer bi mogli postati napeti. ZDRAVLJE&SAVJET: Harmonija između Sunca i Plutona budi u vama želju za poboljšanjem. Polako, ali sigurno koračate prema stabilnosti. Držite se onoga što funkcionira i što vam donosi osjećaj sigurnosti.

Blizanci

LJUBAV: Komunikacija, učenje i dijeljenje su ključni, a s lakoćom ćete pridobiti podršku drugih. Moguć je intrigantan susret tijekom kraće vožnje. POSAO: U odličnoj ste poziciji i za suradnju i za samostalno djelovanje. Ovo je idealno vrijeme za učvršćivanje planova i ideja, ali morat ćete se dokazati djelima, a ne samo riječima. Briljirat ćete u improvizaciji ako nešto krene po zlu. ZDRAVLJE&SAVJET: Današnji tranziti jačaju vaše samopouzdanje. Važno je da dopustite svojim idejama da se razvijaju polako kako bi postigle svoj puni potencijal.

Rak

LJUBAV: Partner vas može iznenaditi prijedlogom koji zvuči pomalo ludo, ali je upravo ono što vam treba. Pružanje podrške drugima podiže vam raspoloženje i jača veze. POSAO: Financijska situacija se popravlja, a moguća je i naplata nekog starog duga, što dodatno jača vaš osjećaj sigurnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Danas jasno vidite vrijednost uvođenja reda u svoj život. Uvid može doći na gotovo čaroban način ako poslušate svoj unutarnji glas. Ovo je sjajno vrijeme za suočavanje sa strahom ili odricanje od loše navike.

Lav

LJUBAV: Povezivanje s nekim kroz iskren razgovor je u fokusu. Prijatelji su vam velika podrška i vaši najveći obožavatelji. Oslonite se na utjecaj koji imate među prijateljima. POSAO: Poslovni uspjeh daje vam energiju. Ipak, budite oprezni u komunikaciji s nadređenima, jer bi moglo doći do napetosti. Koristite diplomaciju i oslonite se na utjecaj koji imate u timu. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša spremnost da rješavate probleme danas dolazi do izražaja, a fokus je na poboljšanju života. Ne zaboravite na pauze kako biste sačuvali vitalnost.

Djevica

LJUBAV: Razgovor s nekim može biti ključan za stvaranje pozitivnog i proaktivnog stava. Ljudi vam vjeruju, što jača vaše odnose i donosi vam podršku. POSAO: Ambicije su vam ugodno potaknute, a poslovni planovi i strategije danas donose plodove. Mogli biste dobiti poticaj od suradnika ili nadređenog. Najviše uspjeha imat ćete u individualnim projektima gdje ste sami svoj šef. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete veliko zadovoljstvo pokretanjem novog plana. Ne zanimaju vas brza rješenja, već želite ići u dubinu i napraviti smislene promjene.

Vaga

LJUBAV: Vaše samopouzdanje u vezi ili u dragu osobu danas jača. Strpljivi ste s drugima, a praktična pomoć ili ljubazne geste mogu obnoviti vjeru u odnose. Energije dana pogoduju ljubavi i komunikaciji. POSAO: Ovo je moćno vrijeme za interakcije i timski rad. Mogli biste dobiti priliku raditi na projektu povezanom s estetikom, gdje vaša kreativnost dolazi do izražaja. ZDRAVLJE&SAVJET: Iako ste skloni introspekciji, Mjesec u vašem znaku može povremeno donijeti osjećaj usamljenosti, ali on je samo prolazan. Usmjerite se na stvaranje ravnoteže.

Škorpion

LJUBAV: Ovo je prekrasno vrijeme za poboljšanje osobnog života. Intenzivni razgovori mogu dovesti do borbe za moć, pa je važno biti svjestan dinamike u odnosima. POSAO: U odličnoj ste poziciji da budete produktivni i usredotočite se na prioritete. Na poslu biste mogli razotkriti neku spletku, što vam daje prednost. ZDRAVLJE&SAVJET: Danas ste raspoloženi za duboke, a ne površne promjene. Ovo je pravo vrijeme za oslobađanje od starih navika koje vas sputavaju. Pronađite kreativan odušak kako biste se oslobodili stresa.

Strijelac

LJUBAV: Osjećaji danas teku glatko i s lakoćom izražavate svoje potrebe. Slobodnima se smiješi ljubav na putovanju ili nekom predavanju. Ljudi cijene vašu strast i posvećenost. POSAO: Motivaciju za obavljanje posla pronalazite kroz odnos s određenom osobom. Komunicirate vrlo uvjerljivo, što vam pomaže u poslovnim interakcijama. ZDRAVLJE&SAVJET: Ovo je dobro vrijeme da se oslobodite nepotrebnih mentalnih tereta. Pripazite na kontroverzne teme u razgovorima jer bi mogle eskalirati. Držite se optimizma, jer je on ključan za vašu dobrobit.

Jarac

LJUBAV: U ljubavi vas očekuje pozitivan preokret. Uređenje doma ili obiteljskog života čini vam se kao prvi korak prema važnim promjenama u odnosima. POSAO: U savršenoj ste poziciji za istraživanje načina za poboljšanje svoje financijske situacije i posla. Planeti vam pomažu da elegantno i bez stresa riješite zaostatke koji su vas opterećivali. ZDRAVLJE&SAVJET: Danas se osjećate manje sputano emocijama i više ste usmjereni na akciju. Problemi se lakše rješavaju, a vaši prioriteti postaju ugodno jasni. Iskoristite priliku za poboljšanje zdravlja.

Vodenjak

LJUBAV: Dijeljenje ideja, umjetničke vizije i smisla za humor danas je u fokusu. Iskren razgovor s nekim može podići vaš odnos na višu razinu. POSAO: Izuzetno ste snalažljivi, a zdrava doza natjecanja može biti vrlo motivirajuća. Vidite plodove svog truda i planiranja. Jačanje veza sa suradnicima olakšava vam rješavanje problema. ZDRAVLJE&SAVJET: Kreativni porivi su snažni. Aspekt između Sunca i Plutona potiče kreativno samoizražavanje. Prepoznajete vrijednost discipline u postizanju osobnih ciljeva.

Ribe

LJUBAV: Ovo je koristan dan za poduzimanje malih koraka prema poboljšanju odnosa s obitelji. Moguće su rasprave s partnerom zbog financija ili ljubomore, pa je važna promišljena komunikacija. POSAO: Posao vezan uz dom i obitelj danas donosi posebno zadovoljstvo. Želite osjećaj kontrole nad svojim životom, posebno u vezi s novcem i sigurnošću. Intuicija vam pomaže u donošenju ispravnih odluka. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša intuicija je pojačana, vjerujte joj. Uspostavite ravnotežu između intuicije i logike u svim segmentima života kako biste izbjegli nepotrebne napetosti.

