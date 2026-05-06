Zavirite iza kulisa najluđeg Met Gala afterpartyja: Tu tek počinje prava zabava

Nakon glamuroznog crvenog tepiha Met Gale 2026., modna priča nije stala - samo je promijenila tempo. Najveće svjetske zvijezde preselile su se u ekskluzivni njujorški klub Zero Bond, gdje su umjetničke kreacije zamijenile odvažnijim, opuštenijim i plesnim izdanjima.

Dok su na stepenicama Metropolitan Museuma dominirale couture haljine, afterparty je donio potpuno drugačiju estetiku. Mini krojevi, prozirni materijali i statement komadi preuzeli su glavnu riječ, a zvijezde su pokazale kako izgleda moda kada pravila više ne postoje.

Među prvima su stigle Kendall Jenner i Lily Moss, koje su još jednom potvrdile status modnih ikona generacije. U klubu su viđeni i Jeff i Lauren Bezos, čime je dodatno potvrđeno da je riječ o jednom od najvažnijih društvenih događaja sezone. Posebnu pažnju privukla je Karlie Kloss, koju su fotografi više puta snimili tijekom večeri, dok su Adrien Brody i Georgina Chapman stigli zajedno, u elegantnim, ali opuštenijim izdanjima. Na listi uzvanika našla se i legendarna Stevie Nicks, koja je unijela dašak rock glamura. Kasnije su se pridružile i Katy Perry, Margot Robbie i Hailey Bieber, koje su zamijenile svoje Met Gala lookove s kombinacijama spremnima za plesni podij. Noć nisu propustili ni A$AP Rocky ni Madonna, koja je stigla u pratnji Akeema Morrisa, još jednom potvrdivši svoj status kraljice stila.