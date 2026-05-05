Za izradu haljine Margot Robbie na Met Gali trebao je 761 sat - je li se isplatilo?

Met Gala okupila je najveće zvijezde koje su zasjale u neobičnim kreacijama, a za oko je zapela i zlatna Chanelova haljina koju je nosila Margo Robbie

Nakon tri godine stanke, glumica Margot Robbie vratila se na crveni tepih Met Gale u izdanju o kojem se naveliko priča. Kao dugogodišnja ambasadorica Chanela, ponovno je odabrala francusku modnu kuću, no ovoga puta u zlatnoj kreaciji koja je pomaknula granice visoke mode i odgovorila na temu večeri - "Moda je umjetnost".

Umjetničko djelo od zlata i perja

Robbie je odjenula unikatnu Chanelovu haljinu koju je dizajnirao novi kreativni direktor kuće, Matthieu Blazy. Riječ je o njezinoj prvoj Met Gala kreaciji s njegovim potpisom. Zlatna drapirana haljina od laméa imala je pripijeni steznik bez naramenica koji se uvijao oko tijela, dok su se na leđima spuštali kaskadni volani ukrašeni laticama cvijeća i perjem.

Ono što ovu kreaciju čini posebnom je nevjerojatna vještina izrade. Kako prenose mediji, za izradu haljine bio je potreban čak 761 sat rada, što je otprilike mjesec dana neprekidnog rada. Zamršen dizajn uključivao je 1.080 ručno vezenih elemenata, a slojevita suknja prelazila je u elegantan šlep.

Izgled je upotpunila pomno odabranim komadima Chanelovog visokog nakita, uključujući viseće naušnice sa žutim safirima i dijamantima te dva upečatljiva prstena. Kosu je podignula u elegantnu punđu, dok je šminka u neutralnim zlatnim tonovima zaokružila cijelu priču.

Kritike su podijeljene

Izdanje Margot Robbie na Met Gali podijelilo je internet: dok je jedni hvale i opisuju je kao "zlatnu božicu", drugi njen look opisuju kao - dosadan. Haljina, iako je prekrasna i elegantna, kažu, nije odgovorila temi večeri - Umjetnost kostima, već je samo nastavak njenog modnog izričaja tijekom kampanje za film Orkanski visovi.

Njezina haljina, rezultat stotina sati predanog rada, ostat će zapamćena kao jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri, bez obzira na to smatrali je remek-djelom ili jednostavnim klasikom.