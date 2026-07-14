Luksuz u mediteranskom stilu: Zavirite u raskošne vile slavnih s terasama i bazenima iz snova

Mediteranski stil već desetljećima ne izlazi iz mode, a razlog je jednostavan - u svaki dom unosi toplinu, svjetlost i osjećaj opuštenog luksuza. Prirodni materijali poput kamena, drva, ratana i terakote, u kombinaciji s bijelim, plavim i zemljanim tonovima, stvaraju interijere koji podsjećaju na bezbrižna ljeta uz more.

Takav stil vole i brojne svjetske zvijezde. Sandra Bullock, Lady Gaga, Mariah Carey, Hilary Swank, Marc Anthony, princ Harry i Meghan Markle te jennifer Lopez samo su neka od poznatih imena čiji domovi odišu mediteranskim šarmom, iako se većina od tih nekretnina nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama.

Njihove raskošne vile prepoznatljive su po kamenim pročeljima, drvenim gredama, prostranim terasama i velikim otvorima koji povezuju interijer s vrtom. U unutrašnjosti prevladavaju prozračne prostorije, rustikalni ili provansalski namještaj, keramički detalji te tkanine od lana i pamuka, dok vanjske prostore krase zelenilo, udobne garniture i bazeni koji izgledaju kao stvoreni za duga ljetna popodneva.

Posebnu pažnju privlače terase s pogledom, sjenoviti kutci za odmor i bazeni okruženi palmama, maslinama i raskošnim vrtovima. Upravo taj spoj udobnosti, prirode i nenametljive elegancije čini mediteranski stil jednim od omiljenih izbora među slavnim osobama.

U galeriji pogledajte kako izgledaju njihove vile, terase i bazeni te pronađite inspiraciju za uređenje doma u znaku sunca, mora i bezvremenske mediteranske estetike.