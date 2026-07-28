Što žene čini dobrim vođama? Odgovor se krije u njihovom drugačijem pristupu

Vodstvo se dugo povezivalo s muškarcima, no brojni primjeri iz povijesti, kao i suvremena istraživanja, pokazuju da žene jednako uspješno, a često i drugačije, vode države, kompanije i organizacije. Upravo empatija, suradnja, strateško razmišljanje i sposobnost okupljanja ljudi oko zajedničkog cilja neke su od kvaliteta koje ih čine iznimno uspješnim vođama

Dugo se smatralo da je vodstvo prije svega muška domena te da su odlučnost i autoritet osobine koje se više povezuju s muškarcima. No povijest, ali i današnji poslovni i politički svijet, odavno pokazuju drugačiju sliku. Od moćnih kraljica koje su mijenjale tijek povijesti do premijerki, predsjednica i direktorica koje danas vode države i velike kompanije, žene su bezbroj puta dokazale da imaju kvalitete koje ih čine iznimno uspješnim vođama. Njihov uspjeh nije slučajan – često proizlazi iz drugačijeg pristupa koji donosi odlične rezultate, bilo da je riječ o politici, poslovanju ili nekom drugom području.

Drugačiji stil vođenja

Brojna istraživanja pokazuju da žene na vodećim pozicijama češće njeguju takozvani transformacijski stil vodstva. Umjesto da se fokusiraju isključivo na zadatke i hijerarhiju, više pažnje posvećuju ljudima i razvoju svojih timova. Otvorena komunikacija, suradnja i stvaranje okruženja u kojem se svatko osjeća saslušano i cijenjeno često su dio njihova načina rada. Upravo zahvaljujući empatiji i razvijenoj emocionalnoj inteligenciji lakše prepoznaju potrebe zaposlenika, što doprinosi većem povjerenju i dugoročno boljoj atmosferi u timu.

Takav pristup može imati vrlo konkretne rezultate. Tvrtke s većim brojem žena na vodećim pozicijama često ostvaruju bolje poslovne rezultate i uspješnije upravljaju izazovima. Primjerice, jedno istraživanje tvrtke McKinsey pokazalo je da su kompanije s rodno raznolikijim izvršnim timovima imale 21 posto veću vjerojatnost da će nadmašiti konkurenciju po profitabilnosti. Različite perspektive često znače kvalitetnije odluke, više inovacija i učinkovitije upravljanje rizicima.

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Vladarice koje su obilježile povijest

Povijest je puna žena koje su, unatoč brojnim preprekama, ostavile snažan trag. Kleopatra, posljednja vladarica ptolemejskog Egipta, nije bila samo poznata po svojoj karizmi, već i po političkoj pronicljivosti. Govorila je nekoliko jezika, bila obrazovana u filozofiji i medicini te je vješto gradila saveze kako bi očuvala neovisnost svoje zemlje.

Stoljećima poslije, Elizabeta I. preuzela je englesko prijestolje u vrlo nestabilnom razdoblju. Tijekom svoje 45-godišnje vladavine donijela je zemlji stabilnost, potaknula kulturni procvat i učvrstila položaj Engleske kao pomorske sile. Odbila se udati i cijeli je život posvetila ulozi vladarice, a njezina politička vještina i danas se smatra primjerom uspješnog vodstva.

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Žene koje su obilježile moderno doba

U 20. stoljeću žene su počele preuzimati i najviše političke funkcije. Sirimavo Bandaranaike 1960. godine postala je prva demokratski izabrana premijerka na svijetu. Vodila je Šri Lanku kroz razdoblje velikih promjena i pokrenula političku dinastiju koja je obilježila povijest te zemlje.

Nekoliko godina kasnije na svjetsku je političku scenu stupila Margaret Thatcher, prva britanska premijerka. Zbog čvrstih stavova dobila je nadimak "Željezna Lady", a njezine ekonomske reforme uvelike su promijenile Ujedinjeno Kraljevstvo. I danas ostaje jedna od najutjecajnijih, ali i najkontroverznijih političkih figura modernog doba.

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Posebno mjesto zauzima i Elizabeta II., najdugovječnija britanska vladarica. Iako nije imala izvršnu političku moć, tijekom sedam desetljeća predstavljala je simbol kontinuiteta, stabilnosti i predanosti dužnosti u razdoblju velikih društvenih promjena.

Angela Merkel također je ostavila snažan trag u europskoj politici. Njemačku je vodila punih 16 godina, a zahvaljujući smirenom, analitičkom i pragmatičnom pristupu stekla je reputaciju jedne od najvažnijih svjetskih liderica. Financijska kriza, migrantska kriza i pandemija samo su neki od izazova kroz koje je vodila svoju zemlju.

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Od politike do poslovnog svijeta

Utjecaj žena nije stao na europskim političkim pozornicama. Ellen Johnson Sirleaf postala je prva demokratski izabrana predsjednica jedne afričke države te je nakon dugog i brutalnog građanskog rata uspjela stabilizirati Liberiju, obnoviti gospodarstvo i promicati prava žena. Za svoj doprinos miru 2011. godine dobila je Nobelovu nagradu za mir, pokazavši kako vodstvo može biti snažan pokretač obnove i društvenih promjena.

Velike uspjehe ostvarile su i u poslovnom svijetu. Indra Nooyi tijekom svog mandata na čelu PepsiCo Inc. transformirala je poslovanje kompanije, usmjerivši ga prema zdravijim proizvodima i pritom značajno povećavši prihode. Ursula Burns ušla je u povijest kao prva crna žena na čelu tvrtke s liste Fortune 500, dok je Anna Wintour desetljećima oblikovala svijet mode kao glavna urednica američkog Voguea. Svaka od njih pokazala je da uspješno vodstvo može izgledati različito, ali uvijek traži jasnu viziju, odlučnost i sposobnost donošenja važnih odluka.

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Primjeri ovih žena, od drevnih vladarica do današnjih političarki i poslovnih liderica, pokazuju da uspješno vodstvo nema veze sa spolom. Empatija, strateško razmišljanje, otpornost i sposobnost okupljanja ljudi oko zajedničkog cilja kvalitete su koje čine dobrog vođu. Njihove priče ne samo da su mijenjale tijek povijesti, već i danas inspiriraju nove generacije žena da preuzmu odgovorne uloge i vjeruju da mogu biti jednako uspješne na samom vrhu.

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