Samo je jedna Jennifer Lopez: U ovoj crvenoj haljini ostavlja bez daha

Jennifer Lopez još je jednom dokazala svoj status modne ikone pojavivši se na komičarskom događaju "The Roast of Kevin Hart". Pedesetšestogodišnja pjevačica i glumica plijenila je sve poglede u Kia Forumu u Kaliforniji, odabravši za ovu prigodu spektakularnu crvenu haljinu koja je naglasila njezinu zavidnu figuru.

Latino diva odlučila se za kreaciju koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Njezin odabir pao je na midi pripijenu crvenu haljinu koja je istovremeno bila elegantna i provokativna. Svojim odvažnim, ali sofisticiranim stilom, J.Lo je potvrdila zašto je desetljećima prisutna na listama najbolje odjevenih žena svijeta.

Kreacija za holivudsku divu

Za ovaj događaj, koji je okupio brojna poznata lica iz svijeta zabave, Lopez je nosila haljinu naziva "Vestalia" kolumbijskog brenda Maygel Coronel. Kreacija se isticala uskim dizajnom, gornji dio s bretelama stvorili su dubok, ali elegantan dekolte. Naborani detalji na predjelu torza i struka vizualno su suzili figuru, dok se donji dio haljine prelijevao u usku suknju midi dužine s prorezom koji je decentno otkrivao noge.

Cjelokupni dojam upotpunila je modnim dodacima u istoj, vatrenoj boji. Nosila je crvenu "clutch" torbicu modne kuće Chanel i zlatni nakit. Izbor obuće pao je na elegantne prozirne sandale s takozvanom "kitten" potpeticom, koje su dodatno izdužile njezinu siluetu. Velike sunčane naočale avijatičarskog stila dale su cjelokupnom izgledu dozu holivudskog glamura, čak i u zatvorenom prostoru. Njezina duga kosa bila je stilizirana u opuštene valove, a šminka u prepoznatljivim brončanim tonovima naglasila je njezinu prirodnu ljepotu.

Tim stručnjaka iza besprijekornog izgleda

Iza svakog besprijekornog izdanja Jennifer Lopez stoji tim vrhunskih stručnjaka. Za ovaj odabir zaslužan je njezin dugogodišnji stilistički dvojac, Rob Zangardi i Mariel Haenn, koji su poznati po stvaranju nekih od njezinih najpamtljivijih modnih trenutaka. Njihova suradnja temelji se na razumijevanju njezine ljubavi prema glamuru i sjaju. Kako je Zangardi jednom prilikom izjavio, Jennifer je uvijek voljela "više je više" stil, a upravo je ta odvažnost ključna za njezin utjecaj u svijetu mode.

Frizer Danielle Priano bio je zadužen za njezinu bujnu kosu, dok je vizažist Scott Barnes stvorio prepoznatljivi "J.Lo glow" izgled. Ovaj timski rad osigurava da svaki njezin izlazak u javnost bude pomno osmišljen i besprijekorno izveden, od odjeće do najsitnijih detalja. Njezin stil nije samo odjeća, već cjelokupna priča koju priča na svakom crvenom tepihu, koncertu ili filmskoj premijeri.