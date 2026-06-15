Zagreb su osvojile najljepše mačke svijeta, a jedna je stigla čak s Cipra

Nakon dvogodišnje stanke, Zagreb je ponovno bio središte svijeta felinologije. Trgovački centar King Cross proteklog je vikenda ugostio Međunarodnu izložbu mačaka u organizaciji Saveza felinoloških društava Hrvatske. Više od 130 mačaka iz deset zemalja privuklo je brojne posjetitelje, koji su uz besplatan ulaz uživali u fascinantnoj paradi elegancije.

Dvodnevni događaj potvrdio je koliko je ljubiteljima mačaka nedostajalo ovakvo okupljanje. Modernizirani prostor King Crossa bio je ispunjen posjetiteljima svih uzrasta. Amelija Leopoldović, predsjednica Saveza, istaknula je kako dolazak izlagača s dalekih destinacija potvrđuje ponovno status Zagreba kao važne točke na felinološkoj karti Europe. Atmosfera je bila ispunjena tihim predenjem i uzbuđenim žamorom dok su suci ocjenjivali natjecatelje.

Najveću pažnju privukao je bijeli sphynx Murvel Bismarck, međunarodni šampion koji je s vlasnicom Anastasiom Saprykinom stigao čak s Cipra. Njegova pojava bez dlake nikoga nije ostavila ravnodušnim. Uz njega, zvijezda vikenda bila je orijentalna mačka, pasmina poznata po eleganciji i komunikativnosti. Ove vitke mačke velikih ušiju i prodornih zelenih očiju osvajaju na prvi pogled. No, njihov karakter je ono što ih čini posebnima. Iznimno su privržene svojem vlasniku, inteligentne i znatiželjne, a zbog svoje bistrine lako uče hodati na uzici ili otvarati vrata.

Posjetitelji su mogli vidjeti i najrazličitije druge pasmine, od nježnih divova poput Maine Coona i Ragdolla, preko raskošnih perzijskih mačaka do energičnih bengalskih. Tijekom oba dana odvijalo se ocjenjivanje pred međunarodnim sucima, a vrhunac je bio popodnevni "Best in Show", gdje su proglašene najljepše mačke. Dojam su upotpunila stručna predavanja veterinara o njezi i zdravlju mačaka.