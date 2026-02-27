Mačje zvijezde naših čitateljica: Smiješne, slatke i jednostavno neodoljive

Naše čitateljice ponovno su nas oduševile - na Facebook stranicu Žena.hr poslale su nam pregršt fotografija svojih krznenih ljubimaca! U galeriji ćete pronaći sve - bijele, sive, riđe i crne mačke, kratkodlake i dugodlake, svaka sa svojom osobnošću i jedinstvenim šarmom.

Tu su modno osviještene mačke, koje poziraju s mašnicama, ovratnicima ili elegantno pokazuju svoj kraljevski stav pred kamerom. Tu su i zdravstveno odgovorne mačke, koje se važu, mjere tlak ili strpljivo čekaju svoj zdravi obrok, dok njihove vlasnice sve to bilježe i dijele s nama.

Naravno, ne manjka niti trenutaka čiste mačje meditacije - ležanje na suncu, promatranje prolaznika kroz prozor ili smiješne poze koje će vas nasmijati do suza. Svaka fotografija priča svoju priču: od malih nestašluka, umiljatih pogleda, pa do onog posebnog držanja i elegancije koju samo mačke mogu imati. Pogledajte galeriju i prepustite se čaroliji naših mačjih zvijezda - smiješne, slatke i jednostavno neodoljive, svaka od njih zaslužuje svoj crveni tepih i aplauz!