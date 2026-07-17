Vila slavne glumice ima 8 soba i spektakularan pogled - može biti vaša za 12 mil. dolara

Helen Mirren i njezin suprug, redatelj Taylor Hackford, ponovno pokušavaju pronaći kupca za svoju impresivnu vilu u prestižnom Hollywood Hillsu. Iako su nekretninu već nekoliko puta nudili na tržištu, interes još nije rezultirao prodajom, pa su ovaj put odlučili napraviti veliki korak - cijenu su snizili za čak trećinu.

Glumački par prvi je put vilu stavio na tržište 2021. godine za 18 milijuna dolara. Dvije godine kasnije cijena je spuštena na 17 milijuna, a danas novi vlasnik ovu raskošnu nekretninu može kupiti za 12 milijuna dolara.

Povijesna vila s pogledom na Los Angeles

Na imanju površine gotovo 1000 metara kvadratnih nalazi se glavna dvoetažna kuća veća od 600 metara kvadratnih s ukupno osam spavaćih soba. Uz nju dolazi i zasebna kuća za goste s tri spavaće sobe, uredom, garažom i dodatnim stanom, idealnim za osoblje ili upravitelja.

Posebnu čar nekretnini daju prostrane terase s panoramskim pogledom na Los Angeles, kao i privatni bazen skriven među zelenilom, stvarajući pravu oazu mira usred jednog od najpoznatijih svjetskih gradova.

Dom bogate holivudske povijesti

Ono što ovu vilu čini još posebnijom nije samo njezina lokacija, već i bogata povijest. Kuću je još 1911. godine dao sagraditi glumac i zvijezda nijemog filma Dustin Farnum. Kasnije su u njoj živjeli glumica Gail Patrick i producent Mark Hellinger, a Helen Mirren i Taylor Hackford vlasnici su postali tijekom 1980-ih.

Zanimljivo je da je tijekom više od jednog stoljeća postojanja vila promijenila samo četiri vlasnika, što je prava rijetkost na dinamičnom tržištu luksuznih nekretnina u Los Angelesu.