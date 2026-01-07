Ružičasti glamur Helen Mirren: Haljina koja savršeno pristaje svakom tipu kose!

Britanska glumica i oskarovka zablistala je na crvenom tepihu Golden Eve 2026, donoseći dašak ružičastog glamura. Njena custom dizajnerska haljina savršeno spaja bezvremensku eleganciju i suvremeni stil, stvarajući look koji će se dugo pamtiti

Na svečanom događanju 'Golden Eve: The Golden Globes Honor Helen Mirren & Sarah Jessica Parker', održanom u Beverly Hillsu, Helen Mirren još je jednom pokazala da istinska elegancija ne poznaje godine. Na crvenom tepihu pojavila se dostojanstveno i modno besprijekorno - onako kako to samo ona može.

Profimedia

Za ovu prigodu Mirren je odabrala custom haljinu s potpisom Stelle McCartney, u nježnoj ružičastoj nijansi, s dugim rukavima i profinjenim drapiranjem u području struka koje laskavo oblikuje siluetu. Čista linija kroja i suptilan šlep prizivaju bezvremenski holivudski glamur, dok je raskošna statement ogrlica s biserima i kristalima dodala dozu sofisticirane teatralnosti. Diskretna ružičasta clutch torbica i nenametljiv make-up zaokružili su look koji potvrđuje Helen Mirren kao ikonu stila – ženu koja modu nosi s autoritetom, elegancijom i stavom.

Profimedia

Diskretna ružičasta clutch torbica i suptilan make-up dodatno su zaokružili ovo sofisticirano izdanje, potvrđujući Helen Mirren kao modnu ikonu koja s lakoćom spaja klasično i suvremeno. U večeri posvećenoj slavljenju karijere i nasljeđa slavne glumice, njezin modni odabir bio je tiha, ali snažna poruka – stil je stvar stava, a ne trenda.