Ne mare za centimetre: 10 celebrity parova u kojima je žena viša od muškarca

Iako se razlika u visini možda čini kao potpuno nevažan detalj, ona je desetljećima bila dio holivudske estetike. Filmski studiji često su pazili na to kako će par izgledati na ekranu, a mnoge glumice priznale su da su zbog svoje visine morale nositi ravne cipele (primjerice, Nicole Kidman) ili stajati u posebnim pozama kako ne bi nadvisile kolege. Srećom, vremena su se promijenila pa danas sve više slavnih parova bez zadrške pokazuje da ih takvi stereotipi nimalo ne opterećuju.

Na 79. Dodjeli nagrade Tony među brojnim poznatima našao se i Daniel Radcliffe, zvijezda filmova o Harryju Potteru, koji je ponosno pozirao sa svojom dugogodišnjom partnericom Erin Darke. Par je uživao smiješeći se pred kamerama, a nemoguće je ne primijetiti da je Erin zamjetno viša od svog partnera.

Najpoznatiji noviji primjer je onaj Zendaye i Toma Hollanda, jednog od najomiljenijih mladih parova današnjice, koji su dokaz da samopouzdanje nema veze s visinom. Dapače, mnogi upravo u takvim vezama vide dodatnu dozu šarma jer ruše zastarjele predodžbe o tome kako bi muškarac i žena "trebali" izgledati zajedno.

Posebno su zanimljivi parovi kod kojih je razlika u visini toliko izražena da ju je nemoguće ne primijetiti. Glumica Gwendoline Christie, poznata po ulozi Brienne u seriji "Igra prijestolja", sa svojih 191 centimetar doslovno nadvisuje većinu muškaraca, uključujući i svog dugogodišnjeg partnera Gilesa Deacona. S druge strane, postoje i oni parovi kod kojih je riječ o tek nekoliko centimetara razlike, no koji ipak uspijevaju privući pažnju javnosti svaki put kada se pojave na crvenom tepihu.

Pogledajte u galeriji deset slavnih parova, uključujući bivše ljubavi, u kojima je žena viša od muškarca!