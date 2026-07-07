Tko je Erling Haaland? Viking za kojem su poludjele žene diljem svijeta

Zvijer s terena koja kod kuće igra videoigre i čuva obiteljsku privatnost

Erling Haaland je nogometni fenomen. Norveški napadač ruši rekorde u Premier ligi, osvaja nagrade za najboljeg strijelca Lige prvaka i dominira na svjetskoj sceni, kao što je pokazao na Svjetskom prvenstvu 2026. godine gdje je golovima vodio svoju zemlju do nokaut faze prvi put nakon gotovo tri desetljeća. Njegova pojava na terenu je zastrašujuća: visok, snažan, s dugom plavom kosom svezanom u rep, podsjeća na vikinškog ratnika, nadimak koji je i sam prigrlio. No, izvan bljeska reflektora i zaglušujuće buke stadiona, Haaland živi život koji je u potpunoj suprotnosti s njegovom javnom personom - život koji intrigira javnost gotovo jednako kao i njegovi sportski uspjesi.

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Mirni život nogometnog superstara

Dok svijet raspravlja o njegovim golovima i transferima, Haaland kod kuće vodi iznenađujuće miran i prizemljen život. U razgovoru za norvešku novinsku agenciju NRK, otkrio je kako izgleda njegova tipična romantična večer s dugogodišnjom partnericom Isabel Haugseng Johansen. "Ja ću spremiti večeru", započinje Haaland, no ono što slijedi ruši sliku o glamuroznom životu nogometne zvijezde. "Bit će joj malo neugodno što ovo govorim, ali i ona voli igrati videoigre. Tako da zajedno igramo Minecraft. Sjedimo, igramo se i gradimo kuće zajedno, i sve tome slično."

Ovaj uvid u privatnost pokazuje čovjeka koji pronalazi radost u jednostavnim stvarima, daleko od pritiska i očekivanja koja nosi status jednog od najboljih sportaša svijeta. Dok su mnogi njegovi kolege stalno prisutni na društvenim mrežama, dijeleći svaki djelić luksuza, Haaland i Isabel odlučili su se za drugačiji pristup, čuvajući svoju vezu i obiteljski život daleko od znatiželjnih očiju. Ta samozatajnost samo je povećala fascinaciju javnosti.

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Ljubav koja je počela prije svjetske slave

Jedan od najzanimljivijih aspekata njihove veze jest činjenica da je započela mnogo prije nego što je Haaland postao globalno poznato ime. Oboje su odrasli u Bryneu, malom gradu na jugozapadu Norveške, gdje je nogomet bio središnji dio njihovih života. Poznavali su se godinama, dijeleći strast prema istom sportu. I Isabel je, naime, bila talentirana nogometašica te je igrala za žensku ekipu lokalnog kluba Bryne FK, istog onog u kojem je Haaland započeo svoju karijeru.

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Njihova veza navodno je započela 2021. godine, dok je Haaland već igrao za Borussiju Dortmund u Njemačkoj, ali njihovo poznanstvo seže duboko u djetinjstvo. To zajedničko odrastanje i razumijevanje svijeta profesionalnog sporta stvorilo je temelj koji mnoge veze slavnih osoba nemaju. Isabel je poznavala Erlinga prije rekordnih transfera, prije naslovnica i milijuna obožavatelja. "Ona je također igrala nogomet. Upoznali smo se i sve to. Lijepo je jer razumije nogomet", izjavio je Haaland, naglašavajući važnost te povezanosti.

S velikim osmijehom na licu, Haaland je za NRK priznao da je upravo ona napravila prvi korak. "Poslala mi je poruku. Igrala je za isti klub kao i ja, Bryne. Dakle, ona je mene prva primijetila, a ne ja nju." Podijelio je i savjet za sve koji traže ljubav: "Treba izlaziti i družiti se. Upoznajte ljude. Iz mog iskustva, djevojku pronađete kada to najmanje očekujete."

Očinstvo kao novo poglavlje

U prosincu 2024. godine, par je ušao u novo životno razdoblje, dobivši svoje prvo dijete, sina čije ime još uvijek drže u tajnosti. Haaland je nekoliko mjeseci ranije na simpatičan način objavio trudnoću, podijelivši fotografiju na kojoj loptom ispod dresa glumi trudnički trbuh. U kasnijim intervjuima, napadač Manchester Cityja otkrio je kako mu je očinstvo pomoglo da postane još bolji na terenu. "Nikad se nisam osjećao bolje nego sada", rekao je za Sky Sports. "Iskreno, s djetetom sam postao još bolji jer se zapravo isključim više nego ikad. Uopće ne razmišljam o nogometu. Kada si mlađi, brineš se o nekim stvarima. Ali sada, kada dođem kući, opustim se još više. Mislim da moram odati priznanje svom sinu."

Iako par rijetko dijeli obiteljske trenutke, Isabel je privukla pažnju tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine svojim modnim odabirima. Njezin izgled na utakmici protiv Senegala u Teksasu - Haalandov dres u kombinaciji s traper hlačicama, kaubojskim čizmama i šeširom - izazvao je brojne pozitivne reakcije. I sam Haaland je komentirao njezinu objavu uzvikom "Yeeeehaw!", pokazujući opuštenu i zaigranu stranu njihove veze.

U eri u kojoj se veze slavnih pretvaraju u brendove, Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen odabrali su drugačiji put. Njihova priča je priča o dvoje ljudi iz istog malog grada koji su uspjeli sačuvati svoju privatnost i izgraditi obitelj unatoč nevjerojatnoj slavi. On je možda "Viking" na terenu, ali kod kuće je partner i otac koji najveću radost pronalazi u igranju Minecrafta sa svojom ljubavi iz djetinjstva.