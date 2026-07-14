Viking sa stilom: Erling Haaland obožava luksuzne torbe, a njegove gumice za kosu su hit

Nogometni Viking iz Norveške odavno ne osvaja samo terene - svojim odvažnim stilom sve češće osvaja i modni svijet. Često ga se može vidjeti s dijaznerskim torbama koje vrijede pravo bogatstvo, a gumice za kosu s njegovim potpisom rasprodane su gotovo preko noći

Norveški nogometni napadač Erling Haaland postao je nezaobilazna figura, i to ne samo na nogometnim terenima. Tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine, 25-godišnjak je prerastao status sportske zvijezde i postao globalni internetski fenomen. Njegova dominacija na terenu, gdje s lakoćom postiže golove, bila je očekivana.

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No, ono što je iznenadilo i fasciniralo milijune jest njegov besprijekoran i odvažan modni izričaj izvan terena, koji je postao jednako analiziran kao i njegova igra. Haaland je dokazao da je jednako vješt u odabiru rijetkih modnih komada kao i u pronalaženju puta do protivničke mreže.

Suvenir koji je zapalio internet

Haaland je svoj osebujni stil pokazao i pri povratku sa Svjetskog prvenstva. Nakon slijetanja u Oslo iz zrakoplova nije izašao samo s ekskluzivnom torbom, nego i s bizarnim suvenirom koji je odmah postao viralni hit - prepariranim rakunom postavljenim na drvenu podlogu tako da izgleda kao da pije iz boce.

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Ni ovaj put nije izostao luksuzni modni dodatak. Uz rakuna je nosio novu Dolce & Gabbana Sicily torbu od svijetlog platna s detaljima od bordo aligatorske kože, predstavljenu u muškoj kolekciji za proljeće 2027. Tako je u jednom izlasku uspio spojiti visoku modu, kaubojski kič i svoj prepoznatljivi humor - ombinaciju zbog koje internet ne prestaje pričati o njemu.

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Kolekcija torbi vrijedna divljenja

Iako su mnogi navikli na nogometaše s luksuznim satovima i automobilima, Haaland je pomaknuo granice uvođenjem muških torbica u prvi plan. Njegova impresivna kolekcija torbi, čija se vrijednost procjenjuje na gotovo milijun eura, uključuje neke od najpoželjnijih i najrjeđih komada na svijetu. U središtu njegove zbirke nalazi se francuska modna kuća Hermès. Norvežanin posjeduje barem sedam rijetkih modela, uključujući kultnu Birkin torbu.

Posebno se ističe model Hermès HAC Birkin 50 "Endless Road", procijenjen na oko 45.000 američkih dolara, s kojim je stigao na pripreme za Svjetsko prvenstvo. Tu je i limitirani Caban Togo Multipockets HAC Birkin 50, čija je vrijednost na tržištu premašila 60.000 dolara.

Neočekivani trend - gumica za kosu

Dok njegove torbe predstavljaju vrhunac luksuza, jedan mnogo pristupačniji detalj postao je njegov zaštitni znak i neočekivani modni hit - gumica za kosu. Haaland godinama nosi svoju dugu plavu kosu svezanu u punđu, a za to koristi isključivo gumice norveškog brenda Kknekki, koje je nazvao "najboljima na svijetu". Njegova vjernost brendu otišla je toliko daleko da je 2024. godine postao i investitor u matičnu tvrtku Bon Dep.

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Uoči Svjetskog prvenstva, lansirana je limitirana kolekcija gumica za kosu s njegovim potpisom. Suradnja je bila pun pogodak. Kolekcija je rasprodana u roku od nekoliko tjedana, a objava na Instagramu o suradnji donijela je brendu 4000 novih pratitelja u jednom danu.

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"Suradnja je bila prirodan nastavak odnosa koji se razvijao godinama", izjavio je glasnogovornik tvrtke. Zanimljivo je da je Haalandov utjecaj privukao i mušku publiku brendu koji je tradicionalno bio usmjeren na žene i djevojke.

"On se pojavljuje u trenutku kada muškoj modi postaje ugodnije s 'tradicionalno ženskim' luksuznim predmetima i on je postao hodajući primjer te promjene", objasnila je modna savjetnica Blanca Zugaza Escribano.

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Scott Kerr, osnivač konzultantske tvrtke Silvertone Consulting, smatra da Haalandova privlačnost leži u kontrastu između njegove nemilosrdne kompetitivnosti na terenu i zaigrane, skromne osobnosti izvan njega. Ta dvojnost omogućuje mu da se poveže s različitim brendovima i publikom. "Heroj eksplozivnih performansi? Šaljivi tip sklon 'memeovima'? Skromni i odani nordijski čovjek iz naroda? Ili stilski osviješteni predstavnik nove luksuzne muževnosti? On je svladao sve te uloge", zaključuje Kerr. Erling Haaland nije samo nogometaš; on je kulturna ikona koja svojim stilom, humorom i igrom oblikuje modernu sliku globalne superzvijezde.

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