Spektakl mode i emocija: eNVy room kroz nezaboravno iskustvo predstavio novu kolekciju Proljeće/Ljeto 2026.

Nova eNVy room kolekcija nastavlja smjer najavljen kampanjom pod nazivom 'A New Chapter Unfolds', otvarajući novo poglavlje u estetskom jeziku brenda. U njezinu središtu nalazi se reinterpretacija tailoringa kroz čipkaste i perforirane teksture te istraživanje odnosa između stroge konstrukcije i eterične lakoće. Kolekcija gradi dijalog između naizgled suprotstavljenih modnih kodova. S jedne strane prisutne su precizne tailoring forme, naglašena ramena, arhitektonski definirani bokovi i stroge linije koje tijelu daju gotovo skulpturalnu prisutnost. Nasuprot njima pojavljuju se transparentna čipka, perforirane površine i slojevi koji propuštaju svjetlo, stvarajući osjećaj lakoće i pokreta.

Posebno mjesto ponovno zauzima eNVy room Arc silueta, jedna od najprepoznatljivijih konstrukcija brenda razvijana kroz više sezona. Kroz asimetrično oblikovane volumene i naglašenu igru proporcija Arc silueta i ove sezone postaje nositelj vizualnog identiteta kolekcije, dodatno naglašena kontrastom između zatvorenih i transparentnih površina. Među ključnim komadima kolekcije ističu se nova interpretacija prepoznatljivog tailoringa u čipki, dekonstruirani boxy blejzeri, arhitektonski oblikovane haljine, svilene siluete fluidnog pokreta te modeli koji istražuju odnos između volumena, tijela i prostora. Umjesto tradicionalnog naglašavanja figure, kolekcija gradi složeniji odnos između konstrukcije odjeće i osobe koja je nosi, stvarajući suvremeniju interpretaciju ženstvenosti. Koloristički kolekcija ostaje unutar zagasitih tonova crne, off-white, muted pink i hladnih sivo-plavih nijansi, čime fokus ostaje na teksturi, konstrukciji i površini.