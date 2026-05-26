eNVy room ima novu kampanju: Prvi pogled na novu kolekciju i najava nove revije

Poznat po revijama koje nadilaze klasične modne prezentacije, eNVy room novom kampanjom otkriva prvi pogled na kolekciju koja će svoju punu formu dobiti upravo na nadolazećoj reviji brenda. Kampanja donosi prve konture nove estetike i atmosfere kolekcije, dok će njezin cjeloviti runway svijet biti predstavljen kroz novo revijsko iskustvo. Nova kolekcija nastavlja razvijati prepoznatljiv dizajnerski jezik brenda, ali u smirenijem, preciznijem i zrelijem smjeru. Fokus ostaje na konstrukciji, proporciji i odnosu između mekog i rigidnog. Jedan od ključnih elemenata kolekcije reinterpretacija je prepoznatljive eNVy room Arc siluete — konstrukcijskog detalja razvijanog kroz godine i prvi put definiranog unutar bridal kolekcija. Arc silueta temelji se na preciznoj konstrukciji koja reorganizira liniju tijela: jedna strana ostaje stroga i izdužena poput pencil kroja, dok se druga otvara u asimetrični volumen koji izlazi iz boka i stvara osjećaj pokreta oko tijela.

Ove sezone Arc konstrukcija dodatno vraća čipku u fokus brenda, ali u potpuno novoj interpretaciji — manje romantičnoj, a više grafičkoj i arhitektonskoj. Čipka ovdje ne funkcionira kao dekoracija, nego kao materijal koji oblikuje siluetu jednako snažno kao i tailoring tkanine. Kolekcija se kreće između strogo kontroliranih tailoring formi i fluidnih izduženih linija. Naglašena ramena, arhitektonski strukovi i precizno definirani bokovi suprotstavljeni su mekanim drapiranjima, transparentnim slojevima i gotovo tekućim padovima svilenog satena. Tu su i reinterpretacije nekih od prepoznatljivijih tailoring silueta iz ranijih sezona. Uz crnu i off-white kao trajne eNVy room kodove, kolekcijom dominiraju zagasiti puderasti tonovi, hladne sivo-plave nijanse i muted pink neutralne baze koje djeluju gotovo filtrirano kroz maglu i dimljeno svjetlo. Iza svega ostaje ista filozofija brenda: eNVy room žena ne bira odjeću impulzivno niti radi trenda. Ona bira komade za trenutke koji imaju osobnu težinu. Upravo zato svaki komad nastaje kroz princip rada po mjeri i proizvodnje koja prati stvarnu potrebu, bez hiperprodukcije i masovne izrade. Odjeća nastaje ciljano — za konkretnu osobu, njezino tijelo i njezin trenutak. Nova kolekcija svoju će finalnu formu prvi put dobiti upravo na nadolazećoj eNVy room reviji.

Fotografija: Franjo Matković; Stilistica: Ana Nikačević; Model: Nađa Vlahović/Faith Models: Art direkcija: Ana Nikačević i Franjo Matković; Šminka: Iva Rukavina; Kosa: Katica Topčić za Kevin Murphy; Asistent fotografije: Vilim Tavcar