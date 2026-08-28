Sočna torta od marelice i pudinga na dva načina - za jednu verziju ne trebate pećnicu

Bez obzira na to koju verziju odabrali, torta s marelicama i pudingom desert je koji slavi jednostavnost i bogatstvo ljetnih okusa. Njena prilagodljivost čini je idealnim izborom za svaku priliku. Prepustite se čarima ove slastice i unesite dašak ljeta na svoj stol

Ljeto je nezamislivo bez mirisa i okusa sočnih, zrelih marelica. Ovo slatko voće, simbol toplih dana, savršen je sastojak za brojne deserte, no malo koji može nadmašiti popularnost klasične torte s marelicama. Ova poslastica nudi ponešto za svakoga, a njezina je najveća prednost jednostavnost pripreme u dvije slasne varijante koje se prilagođavaju svakoj prilici.

Pečena torta s marelicama i pudingom od vanilije

Sastojci:

Za tijesto:

2 jaja

100 g šećera

1 vanilin šećer

100 ml ulja

100 ml mlijeka

180 g glatkog brašna

1 prašak za pecivo

Za kremu:

2 pudinga od vanilije

700 ml mlijeka

100 g šećera

1 vanilin šećer

100 g maslaca

Za voćni sloj:

500 g marelica

2 žlice šećera

1 žlica limunova soka

Priprema:

Najprije pripremite tijesto. Jaja, šećer i vanilin šećer miksajte nekoliko minuta dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte ulje i mlijeko pa kratko promiješajte. Na kraju umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo.

Smjesu ulijte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite oko 20 minuta na 180 °C. Ostavite da se potpuno ohladi.

Za kremu odvojite malo mlijeka i u njemu razmutite puding. Ostatak mlijeka zagrijte sa šećerom i vanilin šećerom. Kada zavrije, dodajte razmućeni puding i kuhajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne. Maknite s vatre, prekrijte površinu pudinga prozirnom folijom i ostavite da se ohladi. Ohlađeni puding izmiksajte s omekšalim maslacem dok ne dobijete glatku kremu.

Marelice operite, prepolovite i uklonite koštice. Narežite ih na manje komade pa kratko prokuhajte sa šećerom i limunovim sokom, tek toliko da omekšaju.

Ohlađeni biskvit premažite kremom od vanilije, a po vrhu rasporedite marelice. Tortu stavite u hladnjak na najmanje 4 sata, a najbolje preko noći.

Torta s marelicama i pudingom od vanilije bez pečenja

Sastojci:

Za podlogu:

250 g mljevenog keksa

100 g otopljenog maslaca

80 ml mlijeka

Za kremu:

2 pudinga od vanilije

600 ml mlijeka

100 g šećera

1 vanilin šećer

200 ml slatkog vrhnja

Za voćni sloj:

500 g marelica

2 žlice šećera

1 vrećica želatine za kolače

250 ml vode

Priprema:

Pomiješajte mljeveni keks s otopljenim maslacem i mlijekom. Smjesu utisnite na dno kalupa promjera 24 cm i dobro zagladite. Stavite u hladnjak dok pripremate kremu.

Od 600 ml mlijeka odvojite nekoliko žlica pa u njima razmutite puding. Ostatak mlijeka zagrijte sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte puding i kuhajte uz miješanje dok se ne zgusne. Puding prekrijte folijom i potpuno ohladite.

Slatko vrhnje istucite u čvrsti šlag. Ohlađeni puding kratko izmiksajte pa mu postupno dodajte šlag. Dobivenu kremu rasporedite preko podloge od keksa i vratite u hladnjak.

Marelice operite, očistite od koštica i narežite na kriške. Posložite ih preko kreme. Želatinu za kolače pripremite prema uputama na pakiranju, prelijte preko marelica i ostavite tortu u hladnjaku najmanje 4 sata, odnosno dok se potpuno ne stisne.

Savjet: Za još izraženiji okus marelica, u pečenu verziju možete dodati nekoliko žlica domaćeg džema od marelica između biskvita i kreme.

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