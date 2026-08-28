Sočna torta od marelice i pudinga na dva načina - za jednu verziju ne trebate pećnicu
Ljeto je nezamislivo bez mirisa i okusa sočnih, zrelih marelica. Ovo slatko voće, simbol toplih dana, savršen je sastojak za brojne deserte, no malo koji može nadmašiti popularnost klasične torte s marelicama. Ova poslastica nudi ponešto za svakoga, a njezina je najveća prednost jednostavnost pripreme u dvije slasne varijante koje se prilagođavaju svakoj prilici.
Pečena torta s marelicama i pudingom od vanilije
Sastojci:
Za tijesto:
- 2 jaja
- 100 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 100 ml ulja
- 100 ml mlijeka
- 180 g glatkog brašna
- 1 prašak za pecivo
Za kremu:
- 2 pudinga od vanilije
- 700 ml mlijeka
- 100 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 100 g maslaca
Za voćni sloj:
- 500 g marelica
- 2 žlice šećera
- 1 žlica limunova soka
Priprema:
Najprije pripremite tijesto. Jaja, šećer i vanilin šećer miksajte nekoliko minuta dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte ulje i mlijeko pa kratko promiješajte. Na kraju umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo.
Smjesu ulijte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite oko 20 minuta na 180 °C. Ostavite da se potpuno ohladi.
Za kremu odvojite malo mlijeka i u njemu razmutite puding. Ostatak mlijeka zagrijte sa šećerom i vanilin šećerom. Kada zavrije, dodajte razmućeni puding i kuhajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne. Maknite s vatre, prekrijte površinu pudinga prozirnom folijom i ostavite da se ohladi. Ohlađeni puding izmiksajte s omekšalim maslacem dok ne dobijete glatku kremu.
Marelice operite, prepolovite i uklonite koštice. Narežite ih na manje komade pa kratko prokuhajte sa šećerom i limunovim sokom, tek toliko da omekšaju.
Ohlađeni biskvit premažite kremom od vanilije, a po vrhu rasporedite marelice. Tortu stavite u hladnjak na najmanje 4 sata, a najbolje preko noći.
Torta s marelicama i pudingom od vanilije bez pečenja
Sastojci:
Za podlogu:
- 250 g mljevenog keksa
- 100 g otopljenog maslaca
- 80 ml mlijeka
Za kremu:
- 2 pudinga od vanilije
- 600 ml mlijeka
- 100 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 200 ml slatkog vrhnja
Za voćni sloj:
- 500 g marelica
- 2 žlice šećera
- 1 vrećica želatine za kolače
- 250 ml vode
Priprema:
Pomiješajte mljeveni keks s otopljenim maslacem i mlijekom. Smjesu utisnite na dno kalupa promjera 24 cm i dobro zagladite. Stavite u hladnjak dok pripremate kremu.
Od 600 ml mlijeka odvojite nekoliko žlica pa u njima razmutite puding. Ostatak mlijeka zagrijte sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte puding i kuhajte uz miješanje dok se ne zgusne. Puding prekrijte folijom i potpuno ohladite.
Slatko vrhnje istucite u čvrsti šlag. Ohlađeni puding kratko izmiksajte pa mu postupno dodajte šlag. Dobivenu kremu rasporedite preko podloge od keksa i vratite u hladnjak.
Marelice operite, očistite od koštica i narežite na kriške. Posložite ih preko kreme. Želatinu za kolače pripremite prema uputama na pakiranju, prelijte preko marelica i ostavite tortu u hladnjaku najmanje 4 sata, odnosno dok se potpuno ne stisne.
Savjet: Za još izraženiji okus marelica, u pečenu verziju možete dodati nekoliko žlica domaćeg džema od marelica između biskvita i kreme.
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