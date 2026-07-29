45 godina od vjenčanja Charlesa i Diane: Haljina, poljubac i prvi znakovi da bajka neće potrajati

Kad su se 29. srpnja 1981. godine Charles III i princeza Diana vjenčali u londonskoj katedrali St. Paul's, činilo se da svijet svjedoči pravoj kraljevskoj bajci. Milijuni ljudi pratili su televizijski prijenos, stotine tisuća okupile su se na ulicama Londona, a mlada Diana Spencer preko noći postala je najpoznatija žena na svijetu.

Četiri i pol desetljeća kasnije njihovo se vjenčanje i dalje smatra jednim od najgledanijih i najraskošnijih događaja 20. stoljeća. Iako je njihov brak završio razvodom, a bajka nije imala sretan kraj, brojni detalji s tog povijesnog dana i danas fasciniraju ljubitelje kraljevske obitelji.

Vjenčanje koje je gledao cijeli svijet

Kraljevsko vjenčanje pratilo je oko 750 milijuna ljudi u više od 70 zemalja svijeta, što je u to vrijeme bio nezapamćen televizijski spektakl. Na ulicama Londona okupilo se oko 600.000 ljudi koji su satima čekali kako bi barem na trenutak ugledali mladence.

Ceremonija nije održana u Westminsterskoj opatiji, gdje se tradicionalno održavaju kraljevska vjenčanja, već u katedrali St. Paul's, koja je mogla primiti znatno veći broj uzvanika - njih čak oko 3.500.

Haljina koja je obilježila jednu eru

Dianina vjenčanica i danas se smatra jednom od najslavnijih u povijesti. Dizajnerski dvojac David i Elizabeth Emanuel kreirao je raskošnu haljinu od svilenog tafta boje slonovače, ukrašenu čipkom starom više od jednog stoljeća, tisućama ručno ušivenih bisera i šljokica. Posebnu je pozornost privukao gotovo 8 metara dug šlep, tada najduži viđen na kraljevskom vjenčanju. Međutim, zbog njegove veličine haljina se tijekom vožnje kočijom toliko izgužvala da su fotografije izlaska iz kočije pokazale mnogo više nabora nego što su dizajneri planirali.

Neobičan zavjet koji je kasnije postao tradicija

Diana je već tada pokazala da želi unijeti dašak modernosti u kraljevsku obitelj. Tijekom vjenčanih zavjeta izostavila je dio u kojem obećava da će "slušati" supruga, što je tada izazvalo veliku pozornost javnosti. Godinama poslije isti su primjer slijedile i druge kraljevske mladenke, uključujući Catherine, Princess of Wales.

Poljubac koji je stvorio novu kraljevsku tradiciju

Nakon ceremonije mladenci su izašli na balkon Buckinghamske palače kako bi pozdravili okupljene. Upravo ondje dogodio se poljubac koji je obišao svijet. Iako danas djeluje kao nezaobilazan dio svakog kraljevskog vjenčanja, tada nije bio unaprijed planirana tradicija. Oduševljenje javnosti bilo je toliko veliko da su poljupci na balkonu kasnije postali zaštitni znak kraljevskih vjenčanja.

Safir koji i danas privlači poglede

Dianin zaručnički prsten bio je poseban iz još jednog razloga. Za razliku od većine kraljevskog nakita, nije izrađen isključivo po narudžbi, već se mogao kupiti iz kataloga poznate draguljarske kuće Garrard. Prsten s ovalnim cejlonskim safirom okruženim s 14 dijamanata danas nosi princeza Catherine, supruga princa Williama, čime je postao jedan od najpoznatijih komada nakita na svijetu.

Već tada su postojali znakovi da brak neće biti bajka

Iako je javnost vidjela zaljubljeni par, mnogi detalji upućivali su na to da odnos nije bio onakav kakvim se činio. Charles je bio 12 godina stariji od Diane, a njihovo je udvaranje bilo relativno kratko. U poznatom televizijskom intervjuu, kada su ih novinari pitali jesu li zaljubljeni, Diana je bez razmišljanja odgovorila: "Naravno", dok je Charles dodao: "Što god značila zaljubljenost." Ta je izjava već tada izazvala brojne komentare.

Kasnije se doznalo da je Charles i dalje bio emocionalno vezan uz Camillu Parker Bowles, danas kraljicu Camillu, dok je Diana teško podnosila stroga pravila života unutar kraljevske obitelji i golemi medijski pritisak.

Brak koji je promijenio monarhiju

Charles i Diana razdvojili su se 1992., a razvod je službeno okončan četiri godine kasnije. Dianina tragična smrt u prometnoj nesreći u Parizu 1997. godine potresla je cijeli svijet i zauvijek promijenila odnos britanske kraljevske obitelji prema javnosti i medijima.

Ipak, bez obzira na tragičan završetak njihove ljubavne priče, fotografije s vjenčanja i danas su među najprepoznatljivijima u kraljevskoj povijesti. Dianina haljina, poljubac na balkonu, blistavi safir i osmijeh mlade princeze ostali su simbol jednog trenutka u kojem je svijet vjerovao da gleda ostvarenje moderne bajke.

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