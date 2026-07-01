'Mrzim London': Nikad objavljene fotografije i pisma tek udane princeze Diane na aukciji

Danas je 65. obljetnica rođenja princeze Diane, a tim povodom na aukciji se prodaju njezine nikad objavljene fotografije i privatna pisma koja je pisala prijateljici nakon što se udala za Charlesa

Princeza Diana danas bi proslavila svoj 65. rođendan. Tim povodom britanska aukcijska kuća Gorringe's iz Lewesa u utorak, 7. srpnja, priprema iznimnu dražbu namijenjenu kolekcionarima kraljevskih uspomena.

Na aukciji će se naći privatna arhiva koju je desetljećima čuvala Katherine Hanbury, Dianina školska prijateljica iz internata za djevojke West Heath. Zbirka sadrži četiri dosad neobjavljene fotografije nastale između 1973. i 1977. godine.

Na njima se buduća princeza pojavljuje kao sasvim obična, nasmijana učenica – u svojoj sobi u internatu ili dok se odmara s prijateljicama u školskom vrtu. Stručnjaci procjenjuju da bi cijeli komplet mogao dosegnuti cijenu od oko 4.000 britanskih funti.

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Dio kolekcije je i vrlo osobno, rukom napisano pismo na papiru s kraljevskim grbom koje je Diana poslala prijateljici u rujnu 1981., samo dva mjeseca nakon vjenčanja s tadašnjim princem Charlesom. U pismu mlada princeza opisuje medeni mjesec u dvorcu Balmoral, ispunjen sunčanim danima i mirnim plovidbama morem. Istodobno iskreno priznaje koliko voli boraviti u prirodi, ali i koliko ne podnosi bučni London.

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Arhivu upotpunjuju i ručno potpisana rođendanska čestitka te program privatne mise održane 1997. godine.

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Prema riječima stručnjaka, ovi predmeti pružaju dirljiv uvid u Dianin život u razdoblju kada je još bila puna nade i prije nego što ju je u potpunosti oblikovao strogi život na kraljevskom dvoru.