Ana Gruica Uglešić u bikiniju koji ne može proći neprimijećeno

Splitska glumica uživa u ljetu u bikiniju s uzorkom koji je vrlo popularan ove sezone

Splitska glumica, poduzetnica i humanitarka Ana Gruica Uglešić iskoristila je srpanjske dane za opuštanje u rodnoj Dalmaciji. Sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je fotografiju s mora koja je uz jednostavan opis "Live" (Živi) izazvala brojne pozitivne reakcije.

Uzorak koji privlači poglede

Fotografija s mora, koja odiše mirom i jednostavnošću, oduševila je njezine pratitelje. Poznata kao velika ljubiteljica mode, Ana je za ovo ljeto odabrala bikini s uzorkom leoparda. Uz svijetle sunčane naočale i kaubojski šešir u smeđoj boji, njezin morski look izgleda divlje i povezano s prirodom, s nekom tihom odvažnošću u pozadini. Preko bikinija, Ana je odjenula dugačku poluprozirnu haljinu tamnosmeđe boje, koja savršeno zaokružuje cijelu modnu priču.

U komentarima su se nizale pohvale na račun njezine besprijekorne figure i prirodnog izgleda. "Kad ispred sebe uživo vidiš ovakvu figuru, ako nisi zavidna žena, onda samo možeš reći WAU", napisala je jedna pratiteljica, sažimajući divljenje mnogih. Drugi su se osvrnuli na njezin opušten, ljetni stil. "Najlipši friz ti je ovako nakon mora valovito", poručila joj je jedna korisnica, hvaleći njezinu prirodnu kosu oblikovanu morskom soli i suncem. Brojni emotikoni srca potvrdili su da Anini pratitelji cijene njezinu autentičnost i podržavaju je u svim njezinim ulogama, bilo na pozornici, u poslovnom svijetu ili u trenucima zasluženog odmora.

Instagram/Ana Gruica Uglešić

Odmor nakon burne godine

Posljednjih godinu dana za Anu je bilo iznimno dinamično. Publika ju je hvalila za ulogu Nore u predstavi "Lutkina kuća, drugi dio", a zbog velikog uspjeha predstave "Splićanke" često je putovala i na gostovanja u Zagreb. Osim glumačke karijere, ova svestrana Splićanka hrabro je zakoračila i u poduzetničke vode. Sa suprugom, poznatim splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem, priprema otvaranje zdravstvenog centra "Uglešić Health & Care" u Dugopolju, čije se otvorenje planira za rujan ove godine. Uz sve obveze, pronašla je vremena i za humanitarni rad. Osnovala je udrugu "Hu GrU" te je provela nekoliko uspješnih humanitarnih akcija, o čemu je govorila i u intervjuu za Žena.hr.

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