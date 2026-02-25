Bambi manikura je hit proljeća: Najnježniji animal print trend na noktima

Umjesto leopard i zebra uzoraka, u fokus dolazi bambicore estetika, a s njom i bambi manikura – trend inspiriran toplim smeđim i bež tonovima te suptilnim točkastim uzorkom. Ova razigrana, ali chic verzija animal printa osvaja i ljubiteljice minimalizma i sve one koje žele nešto drugačije, ali i dalje nosivo za svaki dan

Animal print već sezonama vlada svijetom mode, a prošle godine dominirao je i odjećom i svijetom manikura. Leopard, zebra i snake uzorci preselili su se s haljina i torbi na nokte, potvrđujući da je divlji motiv postao pravi klasik s modernim zaokretom. No ovog proljeća trend dobiva novu, nježniju verziju – u fokusu je takozvani bambicore, estetski smjer inspiriran nježnim, toplim i prirodnim tonovima, koji se savršeno uklopio i u svijet manikure.

Bambi manikura donosi animal print u suptilnijem i profinjenijem izdanju. Umjesto jakih kontrasta i dramatičnih uzoraka, naglasak je na toplim smeđim i bež nijansama, mliječnim bazama i točkastim detaljima koji podsjećaju na krzno mladog jelena. Rezultat je manikura koja zadržava razigranost animal printa, ali djeluje mekano, chic i nosivo za svaki dan. Upravo zato ovaj trend osvaja i one koji inače preferiraju minimalističke nokte.

Posebna čar bambi manikure je u njezinoj prilagodljivosti. Može se nositi kao diskretni french s točkastim uzorkom, na mliječnoj ili nude podlozi, ali i kao nešto izraženiji dizajn u kombinaciji kremastih smeđih tonova. Ovaj stil savršeno se uklapa u proljetnu estetiku – prirodan je, topao i vizualno mekan, a istovremeno dovoljno zanimljiv da podigne svaku kombinaciju. Upravo zbog toga postaje idealan izbor za sve koji žele trendi nokte bez previše upadljivosti.

Bambicore trend na noktima odražava širu modnu sliku ovog proljeća – povratak prirodnim bojama, smirenim uzorcima i suptilnoj ženstvenosti. Bambi manikura spaja nostalgiju i suvremeni dizajn, stvarajući izgled koji je istovremeno razigran i sofisticiran. To je animal print, ali u svojoj najnježnijoj verziji.

Na kraju, za sve koji žele isprobati ovaj trend i pronaći savršenu verziju za sebe, donosimo ideje za inspiraciju s Instagrama – od minimalističkih varijanti do nešto odvažnijih interpretacija bambi manikure.