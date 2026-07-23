Tko kaže da crna nije za ljeto? Zagrepčanke je nose i na +30, ovo su najbolje kombinacije

Iako ljetne modne kombinacije najčešće povezujemo sa svijetlim tonovima i živim bojama, zagrebačka špica pokazuje da crna ni tijekom najtoplijih dana ne izlazi iz mode. Od prozračnih lanenih kompleta i lepršavih haljina do minimalističkih monokromatskih kombinacija, brojne Zagrepčanke i ovog ljeta ostaju vjerne svojoj omiljenoj boji. Crna možda nije najočekivaniji izbor za visoke temperature, ali uz lagane materijale i jednostavne krojeve izgleda sofisticirano, bezvremenski i uvijek elegantno. U našoj galeriji pogledajte kako su najveće ljubiteljice crne ove sezone nose na zagrebačkoj špici. Fotografije najupečatljivijih outfita snimili su ekskluzivno za Žena.hr Dosadni Fotograf i Goran Horvatinec.

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