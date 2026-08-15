Sarajevo Film Festival: Emily Watson i brojna poznata filmska lica došla na otvorenje

Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu počeo je 32. Sarajevo Film Festival, najznačajnija filmska smotra u regiji. Festival je opet otvorio poljski oskarovac Paweł Pawlikowski filmom "Očevina", a crveni tepih ponovno je bio epicentar glamura i filmske umjetnosti. Ovogodišnje izdanje festivala okupilo je impresivan broj međunarodnih i regionalnih filmskih imena. Posebnu pažnju privukli su dobitnici Počasnog Srca Sarajeva. Britanska glumica Emily Watson, koja ujedno predsjeda žirijem, primila je nagradu za izvanredan doprinos filmu. Uz nju su nagrađeni i američka zvijezda Woody Harrelson, meksički glumac i redatelj Diego Luna te proslavljeni iranski redatelj Asghar Farhadi. Crvenim tepihom prošetale su i brojne regionalne zvijezde, među kojima i Goran Bogdan. Festival odaje počast laureatima posebnim projekcijama. U čast Woodyja Harrelsona prikazuje se kultni film "Dobrodošli u Sarajevo". Program "Posvećeno" donosi retrospektivu filmova Asghara Farhadija, dvostrukog dobitnika Oscara. Tijekom osam dana publika će moći pogledati više od 250 filmova iz sedamdesetak zemalja, a u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva natječe se 51 ostvarenje. Festival će zatvoriti projekcija restaurirane verzije Oscarom nagrađenog filma "Ničija zemlja" Danisa Tanovića.

Srce Sarajeva, nagrada čiji dizajn potpisuje francuska dizajnerica Agnès B., tijekom godina postala je simbolom prestiža. Prije ovogodišnjih laureata, Počasno Srce Sarajeva za izniman doprinos filmskoj umjetnosti primili su velikani poput Roberta De Nira, Angeline Jolie, Morgana Freemana i Benicia Del Tora, čime se SFF čvrsto pozicionirao na mapi najvažnijih svjetskih filmskih događaja. Sarajevo će i ove godine biti nezaobilazno mjesto susreta filmskih profesionalaca i ljubitelja sedme umjetnosti, potvrđujući svoj status ključne platforme za promociju kinematografije jugoistočne Europe.

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