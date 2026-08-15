Otvoren 32. Sarajevo Film Festival projekcijom filma OČEVINA Paweła Pawlikowskog

Ceremoniju otvorenja 32. Sarajevo Film Festivala vodio je glumac Kerim Čutuna

Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo i projekcijom filma OČEVINA, novog filma Oscarom® nagrađenog poljskog redatelja Paweła Pawlikowskog, otvoren je 32. Sarajevo Film Festival.

„Na Sarajevo Film Festivalu vjerujemo da ceremonija otvaranja treba biti uvod u film, a ne zamjena za njega. Zato ćemo i večeras vrlo brzo prepustiti riječ autorima i njihovim djelima. Ne dolazimo na Festival zato što mislimo isto. Dolazimo zato što vjerujemo da film vrijedi gledati zajedno. Danas je to uvjerenje možda važnije nego ikada“, rekao je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala, ističući da Festival duže od tri desetljeća gradi publiku koja vjeruje da vrijedi zajedno gledati film, razgovarati o njemu i ostati otvorena prema iskustvu drugog. „Hvala vam što nam iz godine u godinu poklanjate svoje vrijeme, svoju znatiželju i svoje povjerenje. To povjerenje najveća je vrijednost našeg Festivala. I naša najveća odgovornost. Večeras, kao i svake godine, ceremoniju prepuštamo filmu. U vrijeme kada Europa ponovo preispituje pitanja identiteta, pripadnosti i granica, Festival otvaramo filmom koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive. FATHERLAND!’“, rekao je Marjanović.

„Ovaj Festival je jako blizak mom srcu. Četvrti put sam ovdje. Prvi put moj film je ovdje prikazan na prvom izdanju Festivala, 1995. godine. To je bilo jako zanimljivo vrijeme za kinematografiju i povijest. Film koji ćete gledati je na neki način savršen za Sarajevo, u smislu da je ispunjen poviješću. Film je o povijesti. Film je o obitelji, ljubavi, izdaji i svemu sličnom. Sve je smješteno u kontekstu povijesti koje ovaj grad, za mene, ima jako puno. Nakon što sam rekao sve to, nemojte ga shvatiti preozbiljno. U filmu je i nekoliko duhovitih dijelova. Nadam se da ćete uživati u projekciji“, rekao je redatelj filma OČEVINA Paweł Pawlikowski.

Pawlikowski će održati masterclass u nedjelju, 16. kolovoza, u 10:00 sati u Festivalskom centru (Bosanski kulturni centar).

Selektorica Elma Tataragić predstavila je program 32. Sarajevo Film Festivala. „Ovogodišnji program okuplja filmove različitih poetika, autorskih glasova i životnih iskustava. Svaki od njih nas poziva da svijet pogledamo iz nečije druge perspektive. Nadam se da će vas ovi filmovi iznenaditi, dirnuti i dati vam razlog za razgovor“, rekla je Tataragić.

Uz Narodno pozorište, OČEVINU je gledala i publika u Ljetnom kinu Coca-Cola, UNIQA Ljetnom kinu Stari Grad, Ljetnom kinu Centar „Safet Zajko“, kinu Grbavica i Ljetnom piknik kinu Ilidža. Projekcijom filma OČEVINA počeo je i program Sarajevo Film Festivala u Tuzli, u Bingo Ljetnom kinu Tuzla.

Povijesna drama OČEVINA usredotočena je na odnos nobelovca Thomasa Manna (Hanns Zischler) i njegove kćeri Erike (Sandra Hüller), glumice, spisateljice i vozačice automobilskih utrka. U ljeto 1949., na vrhuncu Hladnog rata, otac i kći kreću na zahtjevno i emotivno putovanje crnim Buickom koje ih vodi kroz razorenu Njemačku.

Ceremoniju otvorenja 32. Sarajevo Film Festivala vodio je glumac Kerim Čutuna.

U Natjecateljskim programima za nagrade Srce Sarajeva bit će prikazan 51 film, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije. U četiri natjecateljske selekcije - dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, kratkog igranog te studentskog kratkog filma 21 ostvaruje svjetsku, šest međunarodnu, jedan europsku, a 23 regionalnu premijeru.

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