Alka kao modna pista: Prozračne haljine i lepeze obilježile ulice Sinja

Ovogodišnje, 311. izdanje Sinjske alke potvrdilo je svoj status ne samo kao prvorazredni viteški događaj, već i kao važno društveno okupljanje na kojem moda igra zapaženu ulogu. Tribine alkarskog trkališta i ulice grada pretvorile su se u reviju na otvorenom, gdje su brojne dame pokazale najbolje ljetne kombinacije, vješto spajajući eleganciju s praktičnošću nužnom za visoke temperature. S obzirom na to da su visoke temperature u Cetinskoj krajini gotovo zajamčene, modni odabiri bili su usmjereni na udobnost. Apsolutna dominacija bijele boje bila je vidljiva na svakom koraku. Mnoge su se dame odlučile upravo za bijele kreacije kao svoju glavnu modnu obranu od vrućine, birajući od romantičnih boho haljina s detaljima od čipke do klasičnijih krojeva. Prozračni materijali poput lana bili su logičan izbor. Osim haljina, viđeni su i elegantni kompleti kao efektno rješenje za one koje su željele izgledati dotjerano, ali i preživjeti sjedenje na suncu. Gotovo neizostavan modni dodatak, koji je postao zaštitni znak Alke, bile su lepeze, spajajući zaštitu od vrućine s daškom damske gracioznosti.

Alka tradicionalno privlači i osobe iz javnog života. Među njima se istaknula Sonja Jandroković, supruga predsjednika Sabora, koja je ostala vjerna svom decentnom stilu. Za ovu je prigodu odabrala dugu plavu haljinu s upečatljivim svijetlim uzorkom, koju je upotpunila biserima i svijetlom torbicom. Njezin suprug Gordan Jandroković odlučio se za klasičnu kombinaciju bijele košulje i tamnih hlača. Njihovo pojavljivanje potvrdilo je da je klasična elegancija nepogrešiv izbor. U mnoštvu je pažnju privukao i efektan crno-bijeli komplet. Kombinacija kratke košulje s vezanjem sprijeda i odgovarajućih kratkih hlača visokog struka pokazala se kao praktičan, a istovremeno moderan odabir za vrući ljetni dan.

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