Komadi s vezom će obilježiti ostatak ljeta: Udahnite malo romantike u svoj stil

Vez je ponovno u središtu modnih trendova, a ovog ljeta krasi sve – od laganih bluza i košulja do romantičnih haljina i suknji. Inspirirani francuskim stilom i cottagecore estetikom, ovi prozračni modeli unose dozu nježnosti u svaku kombinaciju

Trendovi nadahnuti romantičnim i boho stilom već neko vrijeme vladaju modnom scenom, a upravo su takvi i komadi ukrašeni vezom, koji ovog ljeta ponovno osvajaju modne kolekcije i društvene mreže. Ženstveni, prozračni i nenametljivo elegantni, savršeno utjelovljuju estetiku inspiriranu seoskim šarmom, francuskim stilom odijevanja i sve popularnijim cottagecore trendom.

Od nježnih cvjetnih motiva do decentnog bijelog veza na prirodnim tkaninama, riječ je o detaljima koji i najjednostavnijem komadu daju dozu posebnosti. Upravo zato ne čudi što su ih prigrlili brojni modni brendovi, a posebno francuski Sézane i DÔEN, čije kolekcije već godinama njeguju upravo ovakvu bezvremensku, ženstvenu estetiku. No, jednako lijepe modele ove sezone pronaći ćete i u high street trgovinama poput Zare, Manga, H&M-a i drugih.

Najveća prednost komada s vezom krije se u njihovoj svestranosti. Lagane bluze, pamučne košulje, haljine, suknje ili prsluci ukrašeni decentnim izvezenim detaljima djeluju profinjeno bez pretjeranog dojma. Najčešće dolaze izrađeni od pamuka ili lana, zbog čega su ugodni za nošenje i tijekom najtoplijih ljetnih dana, dok im tekstura daje dodatnu dimenziju koju obični jednobojni komadi često nemaju.

Posebno su popularni modeli u bijeloj, krem i maslac žutoj boji, ali i oni u nježnim pastelnim tonovima. Kombiniraju se jednako lako s lanenim hlačama, trapericama ili lepršavim suknjama, a uz torbu od rafije, ravne sandale i jednostavan nakit stvaraju dojam nenametljive elegancije koji se često povezuje s francuskim stilom odijevanja.

Osim što izgledaju vrlo chic, komadi s vezom odišu dozom nostalgije i romantike. Inspirirani su tradicionalnim tehnikama izrade, ali u suvremenim kolekcijama djeluju moderno i svježe. Upravo ta kombinacija rustikalnog šarma i profinjenih krojeva čini ih jednim od najpoželjnijih ljetnih trendova.

Bez obzira planirate li opušteno poslijepodne u gradu, vikend na selu, večeru na terasi ili šetnju morskom obalom, komadi ukrašeni vezom lako će se uklopiti u svaku ljetnu priliku. Donose osjećaj lakoće, ženstvenosti i bezvremenskog stila kojem se uvijek rado vraćamo. U nastavku izdvajamo najljepše komade s vezom iz aktualne ponude – od romantičnih bluza i haljina do suknji i košulja koje će se savršeno uklopiti u ljetnu garderobu.

Mango - 39,99 €

Doen - 358 €

Rixo - 320 €

Reformation - 205 €

Reformation - 265 €

Sezane - 90 €

Sezane - 135 €

Sezane - 100 €

Sezane - 105 €

Zara - 29,99 €

Zara - 34,99 €

Zara - 45,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €

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