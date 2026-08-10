Udala se poznata slastičarka Ivana Čuljak, a zavjete je izrekla u čak dvije vjenčanice

Ljubavna veza Ivane i Argentinca Ariela ispunjena zajedničkim avanturama i izgrađena na spoju dviju kultura, sada je okrunjena brakom, a veliko svadbeno slavlje u Hercegovini bilo je kruna njihovih vjenčanja

Poznata zagrebačka slastičarka i poduzetnica Ivana Čuljak izrekla je sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Arielu. Njihova ljubavna priča, koja je započela u Zagrebu, a povezuje Hrvatsku i Argentinu, okrunjena je s dva vjenčanja - intimnom ceremonijom u hrvatskoj metropoli te velikim slavljem u Ivaninoj rodnoj Hercegovini, koje je okupilo brojne prijatelje i obitelj.

Veliko slavlje pod hercegovačkim nebom

Nakon što su prije nekoliko tjedana ozakonili svoju vezu na građanskoj ceremoniji, Ivana i Ariel svoje su bračne zavjete potvrdili i pred Bogom.

Crkveno vjenčanje i raskošna proslava održani su u Klobuku, mjestu pokraj Ljubuškog, koje za Ivanu ima posebno značenje. Par je za svoje uzvanike priredio nezaboravnu zabavu na otvorenom, na idiličnom ranču okruženom zelenilom i prepoznatljivim hercegovačkim krajolikom. Detalje s proslave na društvenim su mrežama podijelile i neke od poznatih uzvanica, poput voditeljice Ane Radišić otkrivši djelić čarobne atmosfere.

Goste je na ulazu dočekao kreativan natpis dobrodošlice "Welcome to the wedding of Ivana & Ariel", ukrašen šarenim vrpcama i disko-kuglama, dajući naslutiti da se sprema opuštena i vesela zabava. Ispod njihovih imena stajala je i poruka na španjolskom, kao posveta mladoženjinim korijenima. Cijelo je slavlje odisalo ležernošću, a zalazak sunca stvorio je dodatnu romantičnu kulisu za proslavu ljubavi. Mladenka je za ovu prigodu zablistala u romantičnoj vjenčanici s dubokim V-izrezom, čipkastim detaljima i prozračnim rukavima. Posebnost kreacije bio je asimetričan kroj s kraćim prednjim dijelom koji je otkrivao upečatljive cipele s cvjetnim detaljima te dugačkim, lepršavim stražnjim dijelom. Mladoženja je bio elegantan u tamnoplavom odijelu i smeđim cipelama, ali i zanimljivom bijelom detalju na ramenima.

Zagrebački uvod u bračni život

Velikoj hercegovačkoj fešti prethodila je intimna građanska ceremonija u Zagrebu, održana u krugu najbližih prijatelja i kumova na Gornjem gradu. I za tu je prigodu Ivana imala pomno odabranu modnu kombinaciju. Nosila je elegantnu, usku bijelu haljinu čistih linija, ukrašenu decentnim volanima i dugačkim bijelim vrpcama. Riječ je o kreaciji mostarskog modnog brenda La Jupe, iza kojeg stoji njezina dugogodišnja prijateljica, dizajnerica Sanja Dujmović. Ivana je svojedobno otkrila kako s potpunim povjerenjem prepušta odabir prijateljici, a ona je za nju kreirala model koji savršeno odgovara njezinom razigranom karakteru. Poseban detalj bio je i vjenčani buket, spoj bijelih orhideja i nježno ružičastih nerina, koji je, prema tradiciji, za nju odabrao i poklonio joj vjenčani kum Marin Sušac.

Slatki početak i avanturistički duh

Ljubavna priča Ivane i Ariela započela je posve slučajno 2022. godine u njezinoj zagrebačkoj slastičarnici "Neka jedu kolače". Taj je sudbonosni susret Ivana jednom prilikom duhovito opisala na društvenim mrežama: "Došao čovjek na francuski tart, na kraju dobio doživotnu pretplatu na hercegovačke šape". Ubrzo se pokazalo da ih, osim ljubavi prema slasticama, veže i strast prema putovanjima i avanturama, posebice onima na dva kotača.

Ariel, strastveni zaljubljenik u motore, na Ivanu je prenio ljubav prema takvom načinu istraživanja svijeta. Zajedno su proputovali impresivne rute, od Armenije, Gruzije i Turske, uz cijelu obalu Crnog mora, do Škotske i Irske. Početkom godine uputili su se i na putovanje u njegovu rodnu Argentinu. Kako je Ivana tada ispričala, Ariel je bio glavni organizator putovanja, opisavši ga kao "najboljeg organizatora ikada". Tamo su proveli vrijeme s njegovom obitelji u Buenos Airesu, a on joj je s ponosom pokazivao znamenitosti svoga grada i upoznavao je s argentinskom gastronomijom.

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