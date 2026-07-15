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LIJEPA GLUMICA
Sve transformacije Dajane Čuljak: Plava, crvena ili kratka kosa - koji look je vaš favorit?
15. srpnja 2026.
Glumicu Dajanu Čuljak najčešće povezujemo s dugom, plavom kosom kakvu je nosila kao Paula Lončar u hit RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti", no za novi projekt, Voyo Original seriju "IQ 160" koji od 24. srpnja možemo gledati na platformi Voyo promijenila je imidž i postala vatrena crvenokosa. Nakon toga ponovno je drastično promijenila frizuru i ošišala se na kratko. U podcastu "Spill the Tea" pokazala je novi izgled. No, Dajana je već imala kratku kosu 2019. godine.
Pogledajte galeriju i procijenite - koja frizura lijepoj glumici najbolje stoji?
A seriju "IQ 160" ne propustite na Voyo od 24. srpnja na Voyo!
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LIJEPA GLUMICA
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