Sve transformacije Dajane Čuljak: Plava, crvena ili kratka kosa - koji look je vaš favorit?
RTL
Dajana u seriji "IQ 160" glumi genijalnu Marinu Kapov.
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Ljepota
LIJEPA GLUMICA

Sve transformacije Dajane Čuljak: Plava, crvena ili kratka kosa - koji look je vaš favorit?

Žena.hr
15. srpnja 2026.

Glumicu Dajanu Čuljak najčešće povezujemo s dugom, plavom kosom kakvu je nosila kao Paula Lončar u hit RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti", no za novi projekt, Voyo Original seriju "IQ 160" koji od 24. srpnja možemo gledati na platformi Voyo promijenila je imidž i postala vatrena crvenokosa. Nakon toga ponovno je drastično promijenila frizuru i ošišala se na kratko. U podcastu "Spill the Tea" pokazala je novi izgled. No, Dajana je već imala kratku kosu 2019. godine. 

Pogledajte galeriju i procijenite - koja frizura lijepoj glumici najbolje stoji? 

A seriju "IQ 160" ne propustite na Voyo od 24. srpnja na Voyo!

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