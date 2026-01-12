Miley Cyrus na Zlatnim globusima u dramatičnoj haljini: Golemi zaručnički prsten ukrao svu pažnju
Glazbena zvijezda Miley Cyrus na dodjeli Zlatnih globusa 2026. ponovno je dokazala da je kraljica rock chic stila. Nominirana za najbolju originalnu pjesmu, 33-godišnja pjevačica privukla je sve poglede u dramatičnoj crnoj kreaciji, no u prvom planu našao se blještavi dijamantni prsten koji slavi njezine nedavne zaruke s glazbenikom Maxxom Morandom.
Mračni glamur
Miley je na crveni tepih došla poput prave dive, odjevena u svjetlucavu crnu haljinu modne kuće Saint Laurent koju potpisuje kreativni direktor Anthony Vaccarello. Dugačka šljokičasta kreacija imala je duboki dekolte i prorez na leđima, no najupečatljiviji detalj bili su skulpturalni, plisirani nabori koji su se s ramena širili poput krila, dajući cjelokupnom izgledu dozu ekstravagancije. Svoj je izgled upotpunila crnim cipelama s platformom i velikim crnim sunčanim naočalama, ostajući vjerna svom prepoznatljivom stilu.
Što se tiče frizure, pjevačica je pokazala svoju nedavno osvježenu plavu boju kose, stiliziranu u valove s laganim razbarušenim efektom koji je dodatno naglasio njezin rokerski duh. Šminka je bila usklađena s mračnom estetikom: naglašene oči, duge trepavice i usne u nježnoj boji breskve.
Zaručnički prsten kao glavni dodatak
Iako je cijeli styling bio besprijekoran, zvijezda večeri bio je novi zaručnički prsten koji je Miley ponosno pokazala fotografima. Nakon što je u prosincu 2025. potvrđeno da su se ona i bubnjar Maxx Morando zaručili, sada je i službeno predstavila unikatni prsten. Riječ je o djelu dizajnerice nakita Jacquie Aiche, a prsten se ističe velikim dijamantom brušenim u obliku jastučića (cushion-cut) koji je postavljen na debeli prsten od 14-karatnog žutog zlata. Stručnjaci procjenjuju da njegova vrijednost iznosi između 140.000 i 420.000 eura. Bliski izvori tvrde da prsten savršeno odgovara njezinoj osobnosti, opisujući ga kao spoj "boho i rock vibre".
Uz zaručnički prsten, Miley je nosila i impresivan nakit s potpisom Tiffany & Co. Posebno se isticala dijamantna ogrlica s privjeskom od smaragda od čak 15 karata te dijamantne naušnice. Iako je njezin zaručnik, s kojim je u vezi od kraja 2021. godine, propustio crveni tepih, izvori navode da par uživa u zajedničkom životu i planira "vrlo intimno i privatno vjenčanje".
Treća nominacija za prestižnu nagradu
Osim modnim odabirom, Cyrus je na Zlatnim globusima slavila i profesionalni uspjeh. Nominirana je treći put u karijeri u kategoriji najbolje originalne pjesme, i to za pjesmu "Dream as One" iz filma "Avatar: Fire and Ash". Pjesmu je napisala u suradnji s Andrewom Wyattom, Markom Ronsonom i Simonom Franglenom, a u objavi na društvenim mrežama izjavila je kako joj je ova pjesma "simbol transformacije, snage i ulaska u novu eru". Prethodne nominacije osvojila je za pjesme iz filmova "Bolt" (2009.) i "The Last Showgirl" (2025.).