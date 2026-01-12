Miley Cyrus na Zlatnim globusima u dramatičnoj haljini: Golemi zaručnički prsten ukrao svu pažnju

Miley je odvažnom haljinom još jednom dokazala svoj status glamurozne buntovnice

Glazbena zvijezda Miley Cyrus na dodjeli Zlatnih globusa 2026. ponovno je dokazala da je kraljica rock chic stila. Nominirana za najbolju originalnu pjesmu, 33-godišnja pjevačica privukla je sve poglede u dramatičnoj crnoj kreaciji, no u prvom planu našao se blještavi dijamantni prsten koji slavi njezine nedavne zaruke s glazbenikom Maxxom Morandom.

Mračni glamur

Miley je na crveni tepih došla poput prave dive, odjevena u svjetlucavu crnu haljinu modne kuće Saint Laurent koju potpisuje kreativni direktor Anthony Vaccarello. Dugačka šljokičasta kreacija imala je duboki dekolte i prorez na leđima, no najupečatljiviji detalj bili su skulpturalni, plisirani nabori koji su se s ramena širili poput krila, dajući cjelokupnom izgledu dozu ekstravagancije. Svoj je izgled upotpunila crnim cipelama s platformom i velikim crnim sunčanim naočalama, ostajući vjerna svom prepoznatljivom stilu.

Profimedia

Što se tiče frizure, pjevačica je pokazala svoju nedavno osvježenu plavu boju kose, stiliziranu u valove s laganim razbarušenim efektom koji je dodatno naglasio njezin rokerski duh. Šminka je bila usklađena s mračnom estetikom: naglašene oči, duge trepavice i usne u nježnoj boji breskve.

Zaručnički prsten kao glavni dodatak

Iako je cijeli styling bio besprijekoran, zvijezda večeri bio je novi zaručnički prsten koji je Miley ponosno pokazala fotografima. Nakon što je u prosincu 2025. potvrđeno da su se ona i bubnjar Maxx Morando zaručili, sada je i službeno predstavila unikatni prsten. Riječ je o djelu dizajnerice nakita Jacquie Aiche, a prsten se ističe velikim dijamantom brušenim u obliku jastučića (cushion-cut) koji je postavljen na debeli prsten od 14-karatnog žutog zlata. Stručnjaci procjenjuju da njegova vrijednost iznosi između 140.000 i 420.000 eura. Bliski izvori tvrde da prsten savršeno odgovara njezinoj osobnosti, opisujući ga kao spoj "boho i rock vibre".

Uz zaručnički prsten, Miley je nosila i impresivan nakit s potpisom Tiffany & Co. Posebno se isticala dijamantna ogrlica s privjeskom od smaragda od čak 15 karata te dijamantne naušnice. Iako je njezin zaručnik, s kojim je u vezi od kraja 2021. godine, propustio crveni tepih, izvori navode da par uživa u zajedničkom životu i planira "vrlo intimno i privatno vjenčanje".

Treća nominacija za prestižnu nagradu

Osim modnim odabirom, Cyrus je na Zlatnim globusima slavila i profesionalni uspjeh. Nominirana je treći put u karijeri u kategoriji najbolje originalne pjesme, i to za pjesmu "Dream as One" iz filma "Avatar: Fire and Ash". Pjesmu je napisala u suradnji s Andrewom Wyattom, Markom Ronsonom i Simonom Franglenom, a u objavi na društvenim mrežama izjavila je kako joj je ova pjesma "simbol transformacije, snage i ulaska u novu eru". Prethodne nominacije osvojila je za pjesme iz filmova "Bolt" (2009.) i "The Last Showgirl" (2025.).