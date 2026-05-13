Cure iz Leleka sve ganule reakcijom kada su čule da su prošle u finale, pogledajte video

Hrvatske predstavnice na Eurosongu 2026., sastav Lelek, prošle su u finale, a ta ih je vijest potpuno razgalila

Skupina Lelek sinoć je na Eurosongu 2026. izborila odlazak u finale, koje će se održati u subotu 16. svibnja. Djevojke su na bečkoj pozornici nastupile treće i sve oduševile. Društvene mreže gore od komentara kako su djevojke nešto sasvim drugačije, a naklonjena su im i predviđanja pobjednika pa se njihova pjesma "Andromeda" s 14. popela na 13. mjesto favorita i to i prije nego što su djevojke čule sretnu vijest - da su prošle u finale.

Voditelji su slučajnim odabirom pročitali Lelek osme, što je izazvalo potpunu euforiju među članicama grupe Lelek koju čine Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak.

Osim Hrvatske, sinoć su u finale prošle i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska te Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo koji prolaze direktno u finale.