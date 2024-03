Ma kakvi dodaci prehrani – ovo voće obiluje važnim vitaminima i mineralima

Kad im nedostaje hranjivih tvari, ljudi često posežu za suplementima i dodacima prehrani, no stručnjaci su složni da je vitamine, minerale i ostale nužne tvari najbolje unositi iz zdrave hrane. Upravo zato često pišemo o važnosti zdrave i uravnotežene prehrane i uključivanju voća i povrća na jelovnik. Svi znamo da je najbolje jesti kuhane obroke i da je za međuobroke najbolje birati svježe voćke, no nije na odmet to ponoviti. Redovita konzumacija voća i povrća pozitivno utječe na zdravlje, a i smanjuje rizik od kroničnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i bolesti srca, piše thebestlifeonline.com.

Utvrdi li ti liječnik da ti nedostaje vitamina i minerala, na svojim zalihama možeš poraditi uključivanjem pojedinih vrsta voća koji obiluju određenim hranjivim tvarima. Isti portal piše da ti uz njih neće trebati dodaci prehrani kako bi nadomjestila zalihe.