Ma kakvi dodaci prehrani – ovo voće obiluje važnim vitaminima i mineralima

Kad im nedostaje hranjivih tvari, ljudi često posežu za suplementima i dodacima prehrani, no stručnjaci su složni da je vitamine, minerale i ostale nužne tvari najbolje unositi iz zdrave hrane. Upravo zato često pišemo o važnosti zdrave i uravnotežene prehrane i uključivanju voća i povrća na jelovnik. Svi znamo da je najbolje jesti kuhane obroke i da je za međuobroke najbolje birati svježe voćke, no nije na odmet to ponoviti. Redovita konzumacija voća i povrća pozitivno utječe na zdravlje, a i smanjuje rizik od kroničnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i bolesti srca, piše thebestlifeonline.com.

Utvrdi li ti liječnik da ti nedostaje vitamina i minerala, na svojim zalihama možeš poraditi uključivanjem pojedinih vrsta voća koji obiluju određenim hranjivim tvarima. Isti portal piše da ti uz njih neće trebati dodaci prehrani kako bi nadomjestila zalihe.

Kalij: banane i marelice

Kalij je posebno važan za prijenos hranjivih tvari u stanice, za funkciju mišića i živaca, ali i za održavanje normalnog krvnog tlaka. Neće svi primijetiti manjak kalija, no od simptoma može se pojaviti neravnoteža elektrolita, fluktuacija krvnog tlaka, slabost mišića, grčenje mišića i srčana aritmija. Preporučena dnevna doza kalija iznosi 3400 mg za muškarce i 2600 mg za žene. Poznato je da su banane su popularan izbor za dobivanje preporučene doze. Jedna banana ima otprilike 422 mg ovog minerala, no suhe marelice imaju još i više kalija. Šalica ovog suhoh voća sadrži preko 750 mg kalija što te približava cilju.

Foto: Unsplash

Željezo: marelice i grožđice

Našem tijelu željezo je potrebno kako bi, ukratko, dobro radila crvena krvna zrnca. Muškarci ga dnevno trebaju 8 miligrama, a žene duplo više. U slučaju da je utvrđeno da ti nedostaje željeza, preporuka je jesti meso i ribu, no i suhe marelice i grožđice koje mogu biti dostatan izvor, a ujedno i ukusan zalogaj.

Vitamin C: citrusi, kivi, mango i bobičasto voće

Stručnjaci kažu da vitamin C jedući agrume, kivadekvatnu dozu vitamina C lako možeš jedući citruse, kivi, mango i bobičasto voće. Tako nećeš pretjerati - preporučena dnevna doza je 75 mg za žene i 90 mg za muškarce i to treba imati na umu posegneš li za dodacima prehrane koji često premašuju taj optimum. Osim toga, ovo voće povoljno djeluje na imunitet i štiti od infekcija posebice tijekom zime.

Foto: Unsplash

Vitamin A: dinja

Vitamin A važan je u diobi stanica, za rast, ali i imunološku funkciju. Stručnjaci s Harvarda kažu da je dinja sjajan izvor ovog vitamina te da ima brojne prednosti kao prirodni antioksidans u prehrani. Ljeto se bliži stoga pripremi ukusnu voćnu salatu ili smoothie za osvježenje. Tijelo će ti biti zahvalno!

