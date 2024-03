Prazne kalorije: Ove nezdrave navike stvaraju salo na trbuhu

Vježbati bi trebalo cijele godine, ali puno se ljudi za vježbanje odlučuje na proljeće. Do ljeta žele skinuti koji kilogram, a ponajviše se to odnosi na masne naslage na trbuhu. Portal Eat This, Not That piše da ne postoji čarobna formula ili univerzalan pristup kad je riječ o skidanju sala. Već smo puno puta pisale da dugotrajni rezultati ne dolaze preko noći nego za njih treba kontinuitet i odlučnost. Želiš li smršavjeti, to bi u prvom redu trebalo biti da bi bolje osjećala, da bi bila više pokretna i zadovoljna.

U tom je procesu važna prehrana i tjelesna aktivnost. Premalo kretanja i sjedilački način života pogoduje stvaranju masnih naslaga na trbuhu, no postoje još neke navike zbog kojih kilogrami ne idu dolje iako pokušavaš smršavjeti. Ove nezdrave navike kroz duže vremena dovesti do kilograma više i trbuščića. Otkrij ih u nastavku i pokušaj ih zamijeniti s više kretanja i više manjih obroka. Višak masnih naslaga na trbuhu povećava, među ostalim, rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i ostalih.