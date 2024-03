Prazne kalorije: Ove nezdrave navike stvaraju salo na trbuhu

Vježbati bi trebalo cijele godine, ali puno se ljudi za vježbanje odlučuje na proljeće. Do ljeta žele skinuti koji kilogram, a ponajviše se to odnosi na masne naslage na trbuhu. Portal Eat This, Not That piše da ne postoji čarobna formula ili univerzalan pristup kad je riječ o skidanju sala. Već smo puno puta pisale da dugotrajni rezultati ne dolaze preko noći nego za njih treba kontinuitet i odlučnost. Želiš li smršavjeti, to bi u prvom redu trebalo biti da bi bolje osjećala, da bi bila više pokretna i zadovoljna.

U tom je procesu važna prehrana i tjelesna aktivnost. Premalo kretanja i sjedilački način života pogoduje stvaranju masnih naslaga na trbuhu, no postoje još neke navike zbog kojih kilogrami ne idu dolje iako pokušavaš smršavjeti. Ove nezdrave navike kroz duže vremena dovesti do kilograma više i trbuščića. Otkrij ih u nastavku i pokušaj ih zamijeniti s više kretanja i više manjih obroka. Višak masnih naslaga na trbuhu povećava, među ostalim, rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i ostalih.

Zalogaji ispred ekrana

Stručnjaci su složni da bi trebalo jesti polako te da trebaš biti svjesna što unosiš odnosno koliko kalorija. Mnogima nema draže od jedenja čipsa ili kokica dok gledaju film ili prelistavaju društvene mreže. No to je grozna navika koja te postupno može dovesti do više sala na trbuhu. Usredotočena si na film i velike su šanse da nisi svjesna koliko si kalorija unijela. A to može biti i više od 500 kalorija u manje od pola sata. Osim toga, zalogaji koje jedemo pred ekranima vrlo često su nezdravi i jednostavno se teško kontrolirati. Čips nastoji zamijeniti nekim voćem ili takozvanim studentskim miksom orašastih plodova, no imaj na umu da i s njima treba oprezno. Zato je najbolje ograničiti porcije. Dakako, orašasti plodovi svakako su bolji izbor od nezdravih grickalica.

Foto: Unsplash

Prečesto jedenje brze hrane

Živimo u ubrzanom načinu života i mnogi, umjesto kuhanih obroka, jedu menije iz restorana ili gotovo svaki dan naručuju hranu. Iako su gotovi obroci najbrža i jeftinija opcija, oni se najčešće baziraju na pečenju na ulju i pohanju, a uz njih dolazi pomfri. Konstantno jedenje takvih obroka može isprazniti tvoj novčanik, ali ti i stvoriti trbuščić – posebice ako sjediš po cijeli dan. Ako već moraš naručivati iz restorana, pokušaj birati lagana jela, salate i rižota i izbjegavati panirano ili pečenja. Naravno, možeš se počastiti i tim, no samo povremeno.

Previše ugljikohidrata i premalo proteina

A kad smo već kod dostava, do trbuščića te može dovesti i previše ugljikohidrata. Oni najčešće otvaraju apetit pa te lako potiču da unoseš više kalorija. S obzirom na to da otvaraju apetit, brže se probavljaju, ali ćeš baš zato brzo ponovo ogladnjeti. S druge strane, za mršavljenje, ali i općenito zdrav i uravnotežen jelovnik trebala bi jesti dovoljno proteina. Jaja, maslac od kikirikija, kvinoja, a potom sardine za ručak dobar su odabir za zdrave obroke. Ni s čim ne treba pretjerivati pa i u tom slučaju treba pratiti unos kalorija.

Foto: Unsplash

Nedovoljno voća i povrća

Trebamo li ovo uopće naglašavati? Voće i povrće bogato je vlaknima, vitaminima i mineralima te je neophodno za zdravu, dobro uravnoteženu prehranu. Njihove hranjive tvari mogu te zasititi i smanjiti ti žudnju za manje zdravim zalogajima.

Preskakanje obroka

Puno ljudi misli da će preskakanjem obroka instant smršavjeti, no istina bi mogla biti upravo suprotna. Preskakanje obroka moglo bi poremetiti tvoj metabolizam, a zbog toga bi mogla biti u riziku od prejedanja. Znaš ono: pazila si što jedeš zadnjih nekoliko dana, no zaželjela si se ukusnih obroka? To znači da ćeš zapravo brzo nadoknaditi kalorije što čini kontraefekt. Posebice ako ćeš na kraju dana žudjeti za nezdravim zalogajima.

Foto: Unsplash

Manjak tjelesne aktivnosti

Ponovimo još jednom da ti se trbuščić možda stvorio zbog premalo kretanja. Mnogi puno sjede, no baš bi zato svaki slobodan trenutak (pa i pauzu) trebala provesti u pokretu. Uvedi zdravu i uravnoteženu prehranu, upiši se na indvidualni ili grupni trening, ples ili bilo što na čemu bi mogla izgubiti kalorije. Želiš li promijeniti životne navike, dobro se obratiti provjerenom treneru i nutricionistu koji će odrediti kako dalje.

Svakako, izbjegavanjem spomenutih nezdravih navika mogla bi smanjiti šanse za viškom sala na trbuhu, ali i biti zadovoljna.

