Kilogrami ne idu dolje? Razlozi koji sabotiraju tvoj metabolizam

Jesi li već umorna od toga da tvoj metabolizam ne surađuje? Ne uspijeva ti skinuti višak kilograma iako, po tvom mišljenju, radiš sve što je potrebno – a to nije uvijek lako. Tako zvani spori metabolizam vrlo je čest problem i može biti izvor frustracije. Osim toga, može nam se činit kako je to faktor na koji ne nemamo utjecaja, a krivac je za to što naš proces mršavljenja ide puževim koracima.

No, postoje manje očite navike koje usporavaju naš metabolizam i time sabotiraju skidanje viška kilograma. Ipak, za te smo navike same krive, a ključno je osvijestiti ih i promijeniti ove štetne utabane rutine. Ima ih više, a mi smo izdvojile najčešćih pet nezdravih navika kojima potajno narušavamo rad metabolizma i koje stoje na putu ostvarenja našeg cilja – fit i vitkog tijela. Provjeri je li ti koja od ovih navika poznata:

Premalo sna

Opet se nisi naspavala i cijeli si dan umorna. Ovo povlači sa sobom i to da ćeš biti manje aktivna, odnosno, potrošit ćeš manje kalorija. Osim toga strane, nespavanje je dvostruko loše jer ćeš nedostatak energije vrlo vjerojatno nastojati nadoknaditi kroz hranu. Kad smo umorne i nenaspavane, najčešće posežemo za tako zvanom comfort food, a to je visokokalorična hrana puna masti i ugljikohidrata, pout fast fooda, slatkiša i pekarskih proizvoda.

Previše stresa

Ako je odmora premalo, a stresa previše, ovo će sasvim sigurno imati negativan utjecaj na rad tvog metabolizma. Istraživanje Državnog sveučilišta Ohio otkrilo je tako da su žene pod stresom sagorijevaju manje kalorija nakon što su pojele obrok bogat mastima, prenosi 9round.com.

Svima nam je jasno da je stres, koji je u prekomjernoj količini loš za naše psihičko, ali i fizičko zdravlje, u svakodnevnom životu jednostavno neizbježan. Ipak, rješenje u tome da naučimo i prakticiramo tehnike za opuštanje. To može biti meditacija, mindfulness, tehnike disanja ili jednostavno, šetnja prirodom – što god ti odgovara.

Uglavnom sjediš

Većina nas živi više-manje sjedalačkim načinom života: sjedimo 8 sati na radnom mjestu, sjedimo u autu i onda – sjedimo kod kuće. To nije nešto što je našem organizmu prirodno i zato možemo biti sigurne da će ova navika imati niz loših posljedica. Jedna od njih je i debljanje. Ne možemo dovoljno naglasiti koliko je važno redovito vježbati, ali je također bitno raditi pauze tijekom radnog dana – ustati protegnuti se svakih pola sata, prošetati hodnikom ili odraditi nekoliko vježbi.

Pogrešan način treniranja

Vjeruješ kako je za mršavljenje najvažnije odraditi što više kardio treninga, poput trčanja? U krivu si ako izbjegavaš vježbe s utezima. Naime, previše kardio treninga trošit će naše mišiće, a upravo je mišićno tkivo, koje se ionako smanjuje s godinama, važno da naše tijelo bude funkcionalno i u zrelijim godinama. Zapravo, treniranje s utezima i bučicama na nekoliko načina potiče naš metabolizam. Ima trenutačni učinak te podiže naš metabolizam u satima nakon takve vrste treninga, a dugoročno, rezultirat će izgradnjom mišića. Pri tom, mišići sagorijevaju više kalorija nego masno tkivo.

Foto: Pexels

Preskačeš obroke

Misliš da je preskakanje doručka ili večere dobra ideja kao želiš smršavjeti? Ne nužno. Naime, uzimanje više obroka tijekom dana dobro utječe na tako zvani termički učinak hrane. Riječ je o energiji potrebnoj za probavu i preradu same hrane. Ovaj efekt može se, između ostalog, povećati time da jedemo namirnice bogate proteinima i integralnim žitaricama jer će se za njihovu probavu potrošiti veća količina energije. Isto se postiže ako se ne preskaču obroci jer u protivnom usporavamo metabolizam, a i razina šećera u krvi imat će veće i nekontrolirane uspone i padove, što može postati ozbiljan zdravstveni problem.