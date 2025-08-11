Narančin cvijet u parfemima - svježina, senzualnost i dašak Mediterana

Svježina, bijela elegancija i dašak Mediterana u jednoj bočici – narančin cvijet je miris koji grije dušu i osvježava dan. Od prozračnih i nježnih, do gurmanskih i zavodljivih, izdvojili smo parfeme u kojima ova opojna nota igra glavnu ulogu

Narančin cvijet (poznat i kao fleur d’oranger) jedan je od onih mirisa koji nose posebnu čar – svjež, nježan i istovremeno senzualan. U parfemima se javlja kao bijeli cvijet s lagano slatkastim, ponekad mednim tonovima, a može imati i blagu puderastu ili čak mošusnu notu koja mu daje zavodljivost. Ovisno o kompoziciji, može djelovati prozračno i proljetno ili pak toplo i gurmanski, savršeno za večernje sate.

Ovaj miris idealan je za romantične i senzualne osobe koje vole profinjene cvjetne note, ali i za one koje traže mirisnu dozu optimizma i svježine. Posebno dobro pristaje u toplijim mjesecima, no zahvaljujući svojoj slojevitosti, može biti savršen i za zimu kada želimo osjetiti dašak sunca.

U nastavku izdvajamo odabrane parfeme u kojima narančin cvijet ima glavnu riječ – od prozračnih i elegantnih do raskošnih i gurmanskih interpretacija.

Parfums De Marly Valaya - 180 €

Profinjen, svjež i elegantan miris koji kombinira narančin cvijet s nježnim bijelim cvjetovima i suptilnim mošusom. Savršen za ljubiteljice čistih, sofisticiranih parfema koji odišu luksuzom, ali nisu prenapadni.

Kilian Paris Love, Don't Be Shy - 262 €

Gurmanska interpretacija narančinog cvijeta, obogaćena notama marshmallowa, vanilije i karamele. Topao, sladak i neodoljivo zavodljiv.

Diptyque Eau Des Sens - 106 €

Osvježavajući i razigran miris koji spaja narančin cvijet, gorku naranču i smirujuće drvenaste note. Djeluje poput mirisnog putovanja kroz sunčane mediteranske vrtove.

YSL Libre - 96,99 €

Ikona modernog parfemskog svijeta – spoj narančinog cvijeta i lavande, s toplim dodirom vanilije. Elegantno, odvažno i ženstveno, idealno za svaku priliku.

Le Labo Fleur D'Oranger 27 - 205 €

Prirodna, prozračna i realistična interpretacija narančinog cvijeta, s blagim zelenim i svježim tonovima. Minimalistički, ali izuzetno prepoznatljiv miris koji odiše profinjenošću.

Serge Lutens Fleurs d'Oranger - 81 €

Intenzivan, bogat i opojan miris narančinog cvijeta s dozom tuberoze i jasmina. Topao i senzualan, a ujedno sofisticiran.

L’Erbolario Accordo Arancio - 33,75 €

Svježa i vedra kompozicija koja spaja cvijet i plod naranče, donoseći živahnu citrusnu energiju i nježnu cvjetnu toplinu. Idealno za svakodnevno nošenje i ljubiteljice prirodnih, optimističnih mirisa.