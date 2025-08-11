Narančin cvijet u parfemima - svježina, senzualnost i dašak Mediterana
Narančin cvijet (poznat i kao fleur d’oranger) jedan je od onih mirisa koji nose posebnu čar – svjež, nježan i istovremeno senzualan. U parfemima se javlja kao bijeli cvijet s lagano slatkastim, ponekad mednim tonovima, a može imati i blagu puderastu ili čak mošusnu notu koja mu daje zavodljivost. Ovisno o kompoziciji, može djelovati prozračno i proljetno ili pak toplo i gurmanski, savršeno za večernje sate.
Ovaj miris idealan je za romantične i senzualne osobe koje vole profinjene cvjetne note, ali i za one koje traže mirisnu dozu optimizma i svježine. Posebno dobro pristaje u toplijim mjesecima, no zahvaljujući svojoj slojevitosti, može biti savršen i za zimu kada želimo osjetiti dašak sunca.
U nastavku izdvajamo odabrane parfeme u kojima narančin cvijet ima glavnu riječ – od prozračnih i elegantnih do raskošnih i gurmanskih interpretacija.
Parfums De Marly Valaya - 180 €
Profinjen, svjež i elegantan miris koji kombinira narančin cvijet s nježnim bijelim cvjetovima i suptilnim mošusom. Savršen za ljubiteljice čistih, sofisticiranih parfema koji odišu luksuzom, ali nisu prenapadni.
Kilian Paris Love, Don't Be Shy - 262 €
Gurmanska interpretacija narančinog cvijeta, obogaćena notama marshmallowa, vanilije i karamele. Topao, sladak i neodoljivo zavodljiv.
Diptyque Eau Des Sens - 106 €
Osvježavajući i razigran miris koji spaja narančin cvijet, gorku naranču i smirujuće drvenaste note. Djeluje poput mirisnog putovanja kroz sunčane mediteranske vrtove.
YSL Libre - 96,99 €
Ikona modernog parfemskog svijeta – spoj narančinog cvijeta i lavande, s toplim dodirom vanilije. Elegantno, odvažno i ženstveno, idealno za svaku priliku.
Le Labo Fleur D'Oranger 27 - 205 €
Prirodna, prozračna i realistična interpretacija narančinog cvijeta, s blagim zelenim i svježim tonovima. Minimalistički, ali izuzetno prepoznatljiv miris koji odiše profinjenošću.
Serge Lutens Fleurs d'Oranger - 81 €
Intenzivan, bogat i opojan miris narančinog cvijeta s dozom tuberoze i jasmina. Topao i senzualan, a ujedno sofisticiran.
L’Erbolario Accordo Arancio - 33,75 €
Svježa i vedra kompozicija koja spaja cvijet i plod naranče, donoseći živahnu citrusnu energiju i nježnu cvjetnu toplinu. Idealno za svakodnevno nošenje i ljubiteljice prirodnih, optimističnih mirisa.