Najbolja salata od hobotnice – recepti koji će oduševiti svakoga

Jela od hobotnice izvrstan su izbor za ljubitelje morskih plodova, a među najpopularnijima je salata od hobotnice. Ova salata već je desetljećima nezaobilazna na dalmatinskim stolovima, posebno ljeti, kada tražimo nešto hranjivo, a ipak lagano. Može se poslužiti kao predjelo, lagani ručak ili dio svečane riblje večere, a odlično se slaže uz čašu dobrog bijelog vina. Tajna savršene salate od hobotnice krije se u pravilno kuhanoj hobotnici, svježim sastojcima i jednostavnom začinu koji ističe prirodne okuse.

U našim se krajevima se hobotnica najčešće prodaje svježa ili smrznuta, u specijaliziranim trgovinama i ribarnicama. Kod kupnje svježe hobotnice ključno je obratiti pažnju na nekoliko stvari. Ona bi trebala imati miris po moru, koža joj mora biti vlažna i bez sluzi, a meso treba biti čvrsto i žilavo.

Hobotnica ima malo kalorija, a izvrstan je izvor mnogih nutrijenata poput selena, bakra, željeza i vitamina B pa je povremeno svakako vrijedi dodati u svoj jelovnik, osobito u ljetnim mjesecima.

Salata od hobotnice - recepti

Iako postoji mnogo recepata za jela s hobotnicom, najpopularnije su salate. Za salate se najčešće koristi kuhana hobotnica, a u nastavku donosimo nekoliko odličnih recepata za najukusnije salate od hobotnice.

Salata od hobotnice i krumpira

Sastojci:

2 kg hobotnice

2 luka

4 češnja češnjaka

3 krumpira

2 rajčice

2 šalice rikole

Lovorov list

Kapare

Masline

Peršin

Maslinovo ulje i ocat

Sol i papar

Priprema:

Očišćenu hobotnicu skuhati u loncu u koji smo dodali i luk, list lovora i malo češnjaka.

Kuhati na srednje jakoj vatri, oko sat vremena.

Ostaviti sa strane da se ohladi.

Skuhati krumpir i narezati ga na kockice.

U zdjelu dodati ohlađenu i narezanu hobotnicu, narezani krumpir i sve ostale sastojke, začiniti po želji.

Prije posluživanja ohladiti.

Salata od hobotnice na dalmatinski

Sastojci:

2 kg hobotnice

2 glavice luka

3 češnja češnjaka

4 krumpira

Malo peršina

Maslinovo ulje i ocat

Sol i papar

Priprema:

Odmrznuti hobotnicu pa je staviti u vrelu vodu u dubokom loncu.

Glava joj mora biti okrenuta prema dnu, a krakovi prema površini.

U vodu u kojoj se kuha hobotnica može se dodati i pluteni čep koji će pridonijeti tome da hobotnica bude mekanija.

Kuhati oko sat vremena i ostaviti je sa strane da se ohladi.

Skuhati cijeli krumpir. Pustiti da se malo ohladi pa skinuti ljusku i narezati na kockice.

U posudi za salatu pomiješati narezani krumpir, hobotnicu, luk i češnjak.

Dodati maslinovo ulje, ocat, sol i papar.

Ukrasiti sjeckanim peršinom i poslužiti.

Salata od hobotnice bez krumpira

Sastojci:

1 kg hobotnice

1 glavica crvenog luka

Sok 1 limuna

Masline i kapare (po izboru)

Maslinovo ulje

Sol i papar

Priprema:

Kuhati hobotnicu u slanoj vodi, oko sat vremena.

Narezati je na kolutiće i prebaciti u zdjelu za salatu.

Dodati narezani luk, masline i kapare.

Začiniti maslinovim ulje, sokom od limuna te soli i paprom.

Promiješati i poslužiti hladno.

Salata od hobotnice sa slanutkom

Sastojci:

1 kg hobotnice

1 konzerva slanutka

Nekoliko komada cherry rajčica

Kapare i masline po želji

2 luka

3 češnja češnjaka

2 krumpira

Maslinovo ulje i ocat

Sol i papar

Peršin za ukrašavanje

Priprema:

Kuhati hobotnicu na srednje jakoj vatri oko sat vremena.

Nakon što je kuhana, ostaviti je sa strane da se ohladi.

U drugom loncu skuhati krumpir te ga pustiti da se dobro ohladi.

Ocijediti slanutak i isprati ga hladnom vodom.

U zdjeli za salatu pomiješati narezanu hobotnicu, naribani krumpir, slanutak, cherry rajčice, luk i češnjak.

Dodati maslinovo ulje i ocat, začiniti i ukrasiti sjeckanim peršinom.

Poslužiti hladno.

Salata od hobotnice s kaparima i cherry rajčicama

Sastojci:

1 kg hobotnice

200 g cherry rajčica (prepolovljenih)

2 žlice kapara (ispranih)

3 žlice maslinovog ulja

Sok od pola limuna

Nekoliko listova svježeg bosiljka

Sol, papar

Priprema:

Hobotnicu skuhaj na isti način kao u prvom receptu, pa je nareži na komade.

U velikoj zdjeli pomiješaj hobotnicu, cherry rajčice i kapare.

Dodaj maslinovo ulje, limunov sok, sol i papar, pa lagano promiješaj.

Na kraju dodaj svježi bosiljak i posluži rashlađeno.

Salata od hobotnice s maslinama i crvenim lukom

Sastojci:

1 kg hobotnice

1 manja glavica crvenog luka (tankih polumjeseca)

80 g crnih maslina (bez koštica, prepolovljenih)

4 žlice maslinovog ulja

Sok od 1 limuna ili 2 žlice bijelog vinskog octa

Šaka svježeg peršina

Sol, papar

Priprema:

Hobotnicu skuhaj dok ne omekša, zatim je nareži na komade.

Crveni luk kratko namoči u vodi s malo octa kako bi izgubio jačinu.

U zdjeli pomiješaj hobotnicu, ocijeđeni luk, masline, maslinovo ulje, limun ili ocat, peršin, sol i papar.

Ostavi u hladnjaku barem sat vremena i posluži uz domaći kruh.

Gurmanska salata od hobotnice s citrusima i začinskim biljem

Sastojci:

1 kg hobotnice

Fileti 1 naranče

Fileti 1 grejpa (ružičastog ili bijelog)

1 manja crvena paprika (sitno nasjeckana)

1 svježi čili ili pola žličice sušenog (po želji)

Šaka svježeg korijandra ili peršina (nasjeckanog)

4 žlice maslinovog ulja

Sok od pola limuna

Sol, svježe mljeveni papar

Priprema:

Hobotnicu skuhaj 40–50 minuta dok ne omekša, zatim ohladi i nareži na male komade.

Naranču i grejp očisti od kožica i nareži filete na komadiće.

U velikoj zdjeli pomiješaj hobotnicu, citruse, papriku i čili.

Dodaj maslinovo ulje, limunov sok, korijandar ili peršin, sol i papar. Lagano promiješaj.

Ohladi 30–60 minuta prije posluživanja – a idealno je da odstoji nekoliko sati kako bi se okusi proželi.

Salata od hobotnice - kalorije

Hobotnica je ukusna, niskokalorična i hranjiva namirnica koja je bogata proteinima, mineralima i vitamina, a sadrži malo masti i ugljikohidrata. Jedna porcija od 100 grama sirove hobotnice ima samo 82 kalorije, što je izuzetno malo. Iz tog razloga, jela s hobotnicom su odličan izbor i za sve one koji paze na unos kalorija.

Kalorijska vrijednost salate od hobotnice ovisi o količini maslinovog ulja, hobotnice i eventualnih dodataka, ali u prosjeku porcija od 200 g (klasična verzija s maslinovim uljem, limunom i začinima, bez krumpira ili slanutka) ima oko 180–250 kcal. Najviše kalorija dolazi od maslinovog ulja i drugih dodataka, dok sama hobotnica ima vrlo malo masti i umjerenu količinu proteina.

Koliko dugo može stajati salata od hobotnice?

Kako bi se što dulje očuvala svježina hobotnice, najbolje ju je kupiti neočišćenu jer stajanjem ona poprima neugodan miris. Svježu hobotnicu preporuča se odmah očistiti i upotrijebiti isti dan. Ako to nije slučaj, u hladnjaku se može čuvati do dva dana u pokrivenoj posudi.

Danas se mogu kupiti i smrznute, već očišćene hobotnice koje su puno praktičnije jer olakšavaju pripremu. Smrznuta hobotnica može se čuvati u zamrzivaču u originalnom pakiranju do dva mjeseca.