EPICENTAR ZABAVE

Ovo je sezona koja se ne propušta – Ljeto u Vodicama

11. kolovoza 2025.
Ovo je sezona koja se ne propušta – Ljeto u Vodicama
Ace Pejovića: Live Production
Hacienda već tjednima plijeni pažnju kao nezaobilazno mjesto izlaska, s vrhunskom produkcijom, odličnim nastupima i atmosferom zbog koje se svaka večer pretvara u priču za pamćenje

Ljeto još nije gotovo – dapače, u Vodicama je tek na vrhuncu, a epicentar zabave bez sumnje je legendarna Hacienda. Ove godine popularni vodički klub doživljava svoje najsnažnije izdanje do sada, vrveći od posjetitelja iz cijele Hrvatske i inozemstva koji žele osjetiti energiju prave dalmatinske ljetne noći.

Hacienda već tjednima plijeni pažnju kao nezaobilazno mjesto izlaska, s vrhunskom produkcijom, odličnim nastupima i atmosferom zbog koje se svaka večer pretvara u priču za pamćenje. Kombinacija modernih ritmova, festivalskog duha i autentične dalmatinske vibre, stvorila je nezaustavljiv val zabave koji traje do ranih jutarnjih sati.

A tek ono što nas još čeka! Vrhunac kolovoške sezone tek dolazi, jer publiku u idućim danima očekuju nastupi najvećih regionalnih glazbenih imena. U utorak, 13. kolovoza, na pozornicu Haciende stiže legendarni Aco Pejović, čiji koncerti redovito pune najveće dvorane i bude emocije kod publike svih generacija. Samo nekoliko dana kasnije, 16. kolovoza, nastupa i karizmatična Senidah, jedna od najtraženijih izvođačica nove regionalne scene, poznata po besprijekornoj energiji i modernom glazbenom izrazu.

Hacienda ove godine potvrđuje svoj status kao apsolutni centar dalmatinske zabave i mjesto koje u svakom pogledu opravdava očekivanja – i više od toga. Bilo da ste lokalni posjetitelj ili turist u potrazi za autentičnim noćnim životom, Vodice i Hacienda su pun pogodak za sve koji žele ljeto pamtiti po najboljoj atmosferi, glazbi i emociji.

Ovo je sezona koja se ne propušta – Ljeto u Vodicama