Osjećaš se umorno nakon treninga? Manjak ovih nutrijenata mogao bi biti razlog

Fizička aktivnost ključna je za održavanje dobrog zdravlja, mentalnog i fizičkog. Redovita tjelovježba ima višestruke koristi za naše zdravlje. Između ostalog, povećava razinu energije, pomaže nam da se osjećamo bolje, jača kosti i mišiće.

Iako je normalno da se nakon napornog treninga osjećamo pomalo umorno, ako ti i one najjednostavnije vježbe zadaju muku, to bi mogao biti znak da nešto nije u redu s tvojim tijelom. Stručnjaci su za Nike pojasnili kako manjak nekih ključnih vitamina i minerala može biti jedan od uzroka pojave umora tijekom i nakon vježbanja.

Manjak nutrijenata može doprinijeti umoru

Da bismo imali dovoljno snage i energije za redovitu fizičku aktivnost, ključno je hraniti se zdravo i uravnoteženo, napominju stručnjaci. Za održavanje energije, snage i cjelokupnog zdravlja, imperativ je kroz hranu unositi različite hranjive tvari. No, dva vitamina i jedan mineral osobito se ističu kada govorimo o našim sportskim performansama, a to su: vitamin B12, vitamin D i željezo.

Vitamin B12

Vitamin B12 prirodno se nalazi u mnogim namirnicama, a u neku se hranu dodaje tijekom obrade. Najbolji izvori ovog nutrijenta su namirnice životinjskog podrijetla, kao što su jogurt i sir, morski plodovi, govedina, jaja i neke vrste peradi. Rizik od manjka ovog vitamina veći je kod vegana i vegetarijanaca.

Ovaj je vitamin ključan za brojne procese i reakcije koji se odvijaju u našem tijelu, ali kada je riječ o razini energije, vitamin B12 igra važnu ulogu u podržavanju zdravog živčanog sustava i stvaranju crvenih krvnih stanica. Zdrave crvene krvne stanice (eritrociti) neophodne su za prijenos kisika kroz tijelo. Bez pravilno razvijenih crvenih krvnih zrnaca, mišići i tkiva neće dobiti kisik koji im je potreban za podršku tijekom vježbanja. Ako si primijetila da nemaš motivaciju za vježbanje, manjak ovog vitamina mogao bi biti razlog jer su niske razine vitamina B12 povezane i s većim rizikom od depresije.

Vitamin D

Vitamin D vrlo je važan za ljudsko zdravlje i blagostanje, a prirodno se nalazi u svega nekoliko namirnica. Mnoge namirnice poput mlijeka, soka od naranče i nekih žitarica za doručak obogaćene su vitaminom D kako bismo mogli povećati njegov unos. Još jedan način na koji možemo dobiti vitamin D je i sunčeva svjetlost. Naime, kada naša koža upija sunčevu svjetlost, to potiče stvaranje vitamina D u našem tijelu. Studije su pokazale da mnogi ljudi pate od manjka ovog važnog nutrijenta. Vitamin D neophodan je za pravilan rad imuniteta, kao i za zdravlje kostiju i mišića. Prema tome, odgovarajuće razine vitamina D ključne su za solidan trening bez osjećaja iscrpljenosti. Uz to, ovaj je vitamin važan i za oporavak nakon vježbanja.

Foto: Pexels

Željezo

Željezo je esencijalni mineral koji igra ključnu ulogu u prijenosu kisika kroz tijelo, pospješuje proizvodnju energije i pomaže u sintezi DNK. I proizvodi životinjskog podrijetla i biljna hrana su dobar izvor željeza, no naše tijelo više 'preferira' željezo iz životinjskih izvora jer se ono bolje apsorbira. S obzirom na to da je željezo ključno za prijenos kisika kroz tijelo do organa, tkiva i mišića, ako su razine ovog minerala u tijelu preniske, to bi mogao biti razlog za pojavu umora prije, tijekom i nakon vježbanja.

Koji su simptomi manjka ovih nutrijenata?

Kada se radi o manjku vitamina B12, D ili željeza, svi simptomi su jako slični. Uobičajeni simptomi koji se mogu pojaviti kod manjka bilo kojeg od ovih nutrijenata su umor, razdražljivost i tjelesna slabost. Simptomi jedinstveni za manjak vitamina B12 su crveni, natečeni jezik, trnci u rukama ili nogama te neobjašnjiv gubitak težine. Na manjak vitamina D mogu upućivati česte ozljede, zbog učinka koje ovaj nutrijent ima na kosti i mišiće.

Ako si primijetila da se svaki put nakon vježbanja osjećaš umorno, bez obzira na intenzitet treninga, najbolje bi bilo obratiti se liječniku i zatražiti provjeru krvne slike. Uostalom, krvna slika je jedini način da se dijagnosticira manjak određenih hranjivih tvari.

