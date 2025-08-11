Najljepše šiške slavnih dama - od Taylor Swift do Dakote Johnson

Bez obzira voliš li dramu ili diskretnu promjenu, šiške su svestrane i lako prilagodljive svakom stilu. Neka ti ove slavne dame budu motivacija za sljedeću frizuru – jer šiške mogu biti upravo ono što tvojoj kosi treba da zablista

Šiške su se vratile u velikom stilu, a brojne slavne dame postale su prava inspiracija za sve koji razmišljaju o ovoj stilski zanimljivoj i osvježavajućoj frizuri. Bilo da preferiraš ravne šiške, one pomaknute na stranu ili mekane i razbarušene varijante, frizure sa šiškama mogu savršeno pristajati svakom obliku lica i stilu.

Iako šiške zahtijevaju redovito šišanje i stiliziranje, efekt promjene može biti osvježavajući i itekako vrijedan truda. Prije nego što doneseš odluku, dobro je razmisliti voliš li imati kosu na čelu, možeš li si priuštiti redovite posjete frizeru i želiš li ujutro dodatno vrijeme posvetiti oblikovanju šiški.

Ako još nisi sigurna koju vrstu šiški želiš, možda će ti ovih nekoliko slavnih dama i njihove frizure biti odlična inspiracija.

Taylor Swift

Njene šiške postale su zaštitni znak, dajući joj prepoznatljiv i trendi izgled.

Daisy Edgar-Jones

Boemski stil iz 60-ih s punim šiškama koje izgledaju lako i chic.

Dakota Johnson

Frizura lijepe glumice sa šiškama odmah iznad obrva često se navodi kao jedan od najljepših i najmodernijih primjera kad je riječ o frizurama sa šiškama.

Dua Lipa

Dugačke šiške pomaknute na stranu u kombinaciji sa polu podignutom kosom stvaraju fantastičan, sofisticirani izgled.

Jennifer Lopez

Sjajne, bujne šiške koje padaju poput zavjesa savršeno pristaju glamuru slavne pjevačice.

Nina Dobrev

Klasične pune šiške koje nikad ne izlaze iz mode i daju poseban šarm.

Eva Longoria

Zavjesaste šiške koje daju volumen i naglašavaju oblik lica.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski primjer je kako šiške mogu djelovati istovremeno chic i opušteno.

Camila Cabello

Razbarušene i lagane šiške koje lijepo uokviruju lice.

Penelope Cruz

Povratak Y2K stila sa šiškama pomaknutim na stranu hit je među trendsetericama, a voli ih i slavna holivudska glumica.