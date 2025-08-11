Ljepota
Najljepše šiške slavnih dama - od Taylor Swift do Dakote Johnson

11. kolovoza 2025.
Najljepše šiške slavnih dama - od Taylor Swift do Dakote Johnson
Bez obzira voliš li dramu ili diskretnu promjenu, šiške su svestrane i lako prilagodljive svakom stilu. Neka ti ove slavne dame budu motivacija za sljedeću frizuru – jer šiške mogu biti upravo ono što tvojoj kosi treba da zablista

Šiške su se vratile u velikom stilu, a brojne slavne dame postale su prava inspiracija za sve koji razmišljaju o ovoj stilski zanimljivoj i osvježavajućoj frizuri. Bilo da preferiraš ravne šiške, one pomaknute na stranu ili mekane i razbarušene varijante, frizure sa šiškama mogu savršeno pristajati svakom obliku lica i stilu.

Iako šiške zahtijevaju redovito šišanje i stiliziranje, efekt promjene može biti osvježavajući i itekako vrijedan truda. Prije nego što doneseš odluku, dobro je razmisliti voliš li imati kosu na čelu, možeš li si priuštiti redovite posjete frizeru i želiš li ujutro dodatno vrijeme posvetiti oblikovanju šiški.

Ako još nisi sigurna koju vrstu šiški želiš, možda će ti ovih nekoliko slavnih dama i njihove frizure biti odlična inspiracija. 

Taylor Swift

Njene šiške postale su zaštitni znak, dajući joj prepoznatljiv i trendi izgled.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli @jemmamuradian

Daisy Edgar-Jones

Boemski stil iz 60-ih s punim šiškama koje izgledaju lako i chic.

Dakota Johnson

Frizura lijepe glumice sa šiškama odmah iznad obrva često se navodi kao jedan od najljepših i najmodernijih primjera kad je riječ o frizurama sa šiškama.

Dua Lipa

Dugačke šiške pomaknute na stranu u kombinaciji sa polu podignutom kosom stvaraju fantastičan, sofisticirani izgled.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli DUA LIPA (@dualipa)

Jennifer Lopez

Sjajne, bujne šiške koje padaju poput zavjesa savršeno pristaju glamuru slavne pjevačice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Jennifer Lopez (@jlo)

Nina Dobrev

Klasične pune šiške koje nikad ne izlaze iz mode i daju poseban šarm.

Eva Longoria

Zavjesaste šiške koje daju volumen i naglašavaju oblik lica.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski primjer je kako  šiške mogu djelovati istovremeno chic i opušteno. 

Camila Cabello

Razbarušene i lagane šiške koje lijepo uokviruju lice.

Penelope Cruz

Povratak Y2K stila sa šiškama pomaknutim na stranu hit je među trendsetericama, a voli ih i slavna holivudska glumica.  

