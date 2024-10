4 navike koje ubrzavaju metabolizam i jačaju zdravlje

Prema definiciji, metabolizam je skup reakcija koje se zbivaju u našem organizmu, a prvenstveno se odnosi na razgradnju i sintezu hranjivih tvari. Naravno, metabolizam označava i izgradnju tkiva, mišića, ali i zaliha. Jedno od čestih pitanje jest kako ubrzati metabolizam i probavu – i kako brže smršavjeti.

Treba znati da ništa ne ide preko noći te da, kako starimo, metabolizam postaje sporiji. Možda si to i sama primijetila u razdoblju perimenopauze kad unatoč tome što količinski jedeš isto, postaje sve teže održavati težinu. Tada se posebno važno držati ovih pet zdravih navika. Zapravo, one su temelj dobrog zdravlja, no iz niza razloga mnogi ih zanemaruju dok ne postane prekasno.

Razmisli o prehrani

Ovo si čula nebrojeno puta, no u doba kad puno ljudi stalno žuri i jede 's nogu' važno je ponoviti da uvijek – a posebice iza 45. godine – treba unositi dovoljno proteina, kvalitetnih masti te raznovrsnog povrća. Važno je jesti više manjih obroka te nastojati unositi manje kalorija. "Da biste stvorili kalorijski deficit, morate povećati tjelesnu aktivnost i uvesti promjene u prehranu", objašnjava nutricionistica Lisa Young. Ne trebaš gladovati – upravo suprotno. Tvoja bi se prehrana i dalje trebala sastojati od raznolike hrane koja je nutritivno bogata. Proteini će te držati sitom, a najbolje je birati jaja, piletinu ili primjerice, sardine te izbjegavati nesvjesno grickanje dok nešto radiš ili gledaš televiziju. Vježbaj svjesnost o tome što jedeš i piješ te jedi polako.

Foto: Unsplash

S druge strane, ograniči unos ugljikohidrata jer oni otvaraju apetit, a pazi i na šećer u prehrani. Dakako, ukusni obroci s vlaknima trebali bi ti biti na meniju.