Želite zategnuti tijelo do ljeta? Isprobajte vježbe na kauču koje su osvojile TikTok

Ako vam je najveća prepreka za vježbanje odlazak u teretanu, ovaj trend mogao bi vam se svidjeti. Za trening koji aktivira gotovo sve mišiće dovoljan je komad namještaja na kojem ionako provodimo dobar dio dana

Zvuči predobro da bi bilo istinito, ali kauč više nije rezerviran samo za odmor i gledanje serija. Sve više ljudi koristi ga kao rekvizit za jednostavne vježbe koje aktiviraju trbuh, noge, ruke i stražnjicu. Mnogi inspiraciju za takve kratke, ali učinkovite treninge pronalaze na TikToku.

Trend koji vježbanje čini dostupno svima

Jedan od odličnih primjera je i video fitnes influerice poznate kao nurnurfit, a koja je osmislila odličnu seriju vježbi. Ovaj trening doslovno aktivira cijelo tijelo, a pri tom se savršeno uklapa u rastući globalni fitnes trend poznat kao "lazy girl workout" ili "vježba za lijene djevojke". Tu se ne radi se o lijenosti u pravom smislu riječi, već o filozofiji koja promovira kratke, učinkovite i niskointenzivne vježbe koje se lako mogu uklopiti u svakodnevni život. Cilj je učiniti fitnes manje zastrašujućim i dostupnijim svima, bez obzira na razinu motivacije ili pretrpani raspored. Ovakvi treninzi, koji se često izvode uz gledanje televizije, dio su šireg pokreta tako zvanog "ugodnog kardija", koji potiče tjelesnu aktivnost u opuštajućem kućnom okruženju.

Kako se izvode vježbe na kauču

Ova rutina uključuje nekoliko ključnih vježbi. Prva su triceps propadanja, iznimno učinkovita vježba za jačanje mišića na stražnjoj strani nadlaktica. Zatim slijedi sjedeće privlačenje koljena prsima, koje aktivira trbušne mišiće i jača jezgru tijela. Rutina se nastavlja na podu, gdje se demonstrira gluteus most s nogama oslonjenim na kauč - vježbu koja cilja stražnjicu i zadnju ložu te pomaže u poboljšanju mobilnosti kukova i jačanju donjeg dijela leđa. Za kraj, tu je bugarski čučanj, vježba koja se izvodi na jednoj nozi dok je druga oslonjena na kauč, a idealna je za jačanje nogu i gluteusa te poboljšanje ravnoteže. Za svaku vježbu autorica predlaže dvadeset ponavljanja, a za izdržaj u mostu trideset sekundi.

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Koliko često vježbati i kada očekivati rezultate?

Kao i kod svakog oblika tjelesne aktivnosti, ključ uspjeha leži u redovitosti. Ovakve vježbe preporučuje se izvoditi tri do pet puta tjedno, ovisno o razini kondicije i ciljevima koje želite postići. Iako jedan trening neće donijeti vidljive promjene preko noći, već nakon nekoliko tjedana redovitog vježbanja mnogi primjećuju više energije, bolju izdržljivost i osjećaj veće snage u svakodnevnim aktivnostima. Prvi vidljiviji rezultati u oblikovanju tijela najčešće se mogu očekivati nakon četiri do osam tjedana, osobito ako se vježbanje kombinira s uravnoteženom prehranom i dovoljno sna. Najvažnije je pronaći ritam koji vam odgovara i pretvoriti kretanje u naviku, a ne tek povremeni izazov.