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Horoskop za četvrtak: Škorpioni neka smire strasti, jarčevi rade plan

Žena.hr
22. srpnja 2026.
Horoskop za četvrtak: Škorpioni neka smire strasti, jarčevi rade plan
Profimedia
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Četvrtak donosi veliku astrološku promjenu. Nakon tjedana introspekcije pod vladavinom raka, kozmički se fokus okreće samopouzdanju i kreativnosti. Sunce ulazi u lava, započinjući njegovu vladavinu, dok Merkur kreće direktno, što će olakšati komunikaciju i donošenje važnih odluka koje su bile na čekanju

Ovan

LJUBAV: Strast se budi ulaskom Sunca u lava. Vaša romantična i zaigrana strana dolazi do izražaja, privlačite pažnju. POSAO: Liderske vještine su naglašene. Idealan dan da preuzmete inicijativu na projektu ili inspirirate kolege. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije. Usredotočite se na hrabre poteze.

Bik

LJUBAV: Fokus se prebacuje na dom i obitelj. Stvaranje sklada između privatnog i poslovnog života donosi vam duboki unutarnji mir. POSAO: Male promjene u radnom okruženju ili kod kuće mogu imati dugotrajan pozitivan učinak. Komunikacija postaje jasnija. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je uzemljenje. Ojačajte svoje temelje.

Blizanci

LJUBAV: Vaš vladar Merkur kreće direktno, donoseći olakšanje u komunikaciji. Lakše izražavate osjećaje, a nesporazumi s partnerom se napokon rješavaju. POSAO: Vaše ideje dobivaju zasluženu pažnju. Sastanci i pregovori sada teku glatko. Samouvjereno ih podijelite. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalna energija je na vrhuncu. Izrazite se jasno.

Rak

LJUBAV: Završetkom vaše sezone, fokus se seli na osobne vrijednosti. Emocionalna jasnoća koju ste stekli pomaže vam u odnosima. POSAO: Merkur kreće direktno iz vašeg znaka, što unosi red u financije. Vrijeme je za mudrije dugoročne odluke. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se stabilnije. Izgradite trajnu sigurnost.

Lav

LJUBAV: Dobrodošli u svoju sezonu! Sunce u vašem znaku donosi val optimizma i magnetizma. Zračite i privlačite poglede. POSAO: Ovo je vaša prilika da zablistate. Prihvatite nove ciljeve, proslavite individualnost i zakoračite u središte pozornosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija je na vrhuncu. Sijajte bez oklijevanja.

Djevica

LJUBAV: Venera u vašem znaku čini vas šarmantnima, no energija lava potiče vas na povlačenje i mirne razgovore. POSAO: Prije vaše sezone, iskoristite ovaj dan za tiho planiranje i otpuštanje briga. Pripremate se za nove prilike. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmor je ključan. Napunite svoj duh.

Vaga

LJUBAV: Društveni život dobiva pozitivan poticaj. Prijateljstva i umrežavanje donose radost i mogućnost zanimljivog susreta. POSAO: Suradnja je ključna. Povezivanje s drugima moglo bi otvoriti vrata prilikama koje podupiru vaše ambicije. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u druženju. Izgradite snažne veze.

Škorpion

LJUBAV: Mjesec u vašem znaku pojačava emocije i intuiciju. Žudite za dubokom povezanošću, ali izbjegavajte posesivnost i dramu. POSAO: Karijera je u fokusu. Sunce u lavu obasjava vaš sektor posla, čineći vaše liderske sposobnosti vidljivijima. Vaša predanost bit će primijećena. ZDRAVLJE&SAVJET: Intenzivne emocije mogu biti iscrpljujuće. Zakoračite u vodstvo.

Strijelac

LJUBAV: Sezona lava budi vaš avanturistički duh. Zajednička putovanja ili istraživanje novih stvari unose svježinu u ljubavni život. POSAO: Znatiželja vas vodi prema novim prilikama. Učenje ili istraživanje novih perspektiva mogu vas inspirirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite otvoreni za nova iskustva. Proširite svoje horizonte.

Jarac

LJUBAV: Naglasak je na intimnosti i transformaciji odnosa. Iskreni razgovori o budućim zajedničkim ciljevima mogu ojačati vašu povezanost. POSAO: Energija dana podržava promišljeno planiranje. Financijske odluke i dugoročne investicije sada dobivaju na važnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Suočite se sa strahovima. Izgradite trajnu snagu.

Vodenjak

LJUBAV: Odnosi postaju važan fokus jer sezona Lava ističe vaš sektor partnerstva. Iskrena komunikacija produbljuje povjerenje. POSAO: Suradnja donosi najbolje rezultate. Jačanje profesionalnih veza sada je ključno za budući uspjeh. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite ravnotežu. Ojačajte značajna partnerstva.

Ribe

LJUBAV: Merkur kreće direktno u vašem polju romantike, donoseći jasnoću u ljubavni život i lakše izražavanje osjećaja. POSAO: Dnevne rutine i produktivnost dobivaju svježu energiju. Male promjene u navikama donose značajne koristi. ZDRAVLJE&SAVJET: Fokusirajte se na blagostanje. Stvorite zdravije rutine.

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ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za četvrtak: Škorpioni neka smire strasti, jarčevi rade plan