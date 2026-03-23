Petra Meštrić za Žena.hr: Ovaj sindrom jedan je od najčešćih poremećaja u ginekološkoj praksi

Sindrom policističnih jajnika jedan je od najčešćih poremećaja u ginekološkoj praksi. Mnoge žene imaju problem s policističnim jajnicima a simptomi su zaista šaroliki. Neke žene ga dijagnosticiraju jer imaju probleme s kožom, druge pak s neredovitim menstruacijama. Iako je ovo najčešće, sama dijagnoza je puno šarolikija i kompleksnija. Može imati utjecaja na gotovo svaki organski sustav u organizmu.

Zahvaća oko 10 - 15 % žena reproduktivne dobi. Kod mnogih ostaje nedijagnosticiran godinama.

Kod PCOS radi se o ultrazvučnom prikazu jajnika koji sadrži puno sitnih folikula.

Glavni krivac je hormonska neravnoteža, konkretno povišene razine androgena, poremećaj odnosa Luteinizirajućeg hormona i Folikulostimulirajućeg hormona, mogućnost kombinacije s inzulinskom rezistencijom.

Klinička slika

Kod nekih pacijentica postoje vrlo jasni simptomi dok druge nemaju nikakve simptome. Neki od simptoma su neredovite menstruacije, izostanak menstruacije, pojačana dlakavost, anovulacijski ciklusi, akne, masna koža, probleme sa začećem, debljanje, opadanje kose...

Nastanak je multifaktorijalni.

Hormonski disbalans - povišeni androgeni zaduženi su za simptome poput dlakavosti, akni, poremećaja ovulacije i menstruacije.

Inzulinska rezistencija - kod nekih žena s PCOS dolazi do smanjene osjetljivosti stanica na inzulin. Tad tijelo proizvodi vise inzulina.

Genetska sklonost - ako žena u obitelji ima PCOS, rizik za javljanje PCOS je veći.

Dijagnostika:

Da bi se potvrdila dijagnoza, potrebna su barem dva ova kriterija:

neredovite menstruacije

izostale menstruacije

povišeni androgeni u laboratorijskom nalazu

klinički nalaz povišenih androgena

policistični izgled jajnika na ultrazvuku

od dijagnostičkih metoda koristi se:

anamneza

ginekološki pregled

ultrazvuk

hormoni laboratorijski

Neliječeni PCOS može imati posljedice na zdravlje žene od kojih su:

Problemi sa začećem. Jedan od čestih razloga antiovulacije je PCOS, ali mnoge žene s ovom dijagnozom mogu spontano zatrudnjeti. Uz terapiju i induciranu ovulaciju šanse za trudnoću rastu.

Povećan rizik za dijabetes tip 2

Kardiovaskularne bolesti

Metabolički sindrom

Kod liječenja važan je individualan pristup. Najvažnija je promjena životnih navika a u to ulazi regulacija tjelesne težine, zdrava prehrana, redovita tjelesna aktivnost, dovoljno sna, redukcija stresa.

Farmakološka terapija

Ovdje je uključena hormonska terapija, lijekovi za inzulinsku rezistenciju, lijekovi za poticanje ovulacije.

PCOS postavlja kompleksno stanje koje se ne prati samo ginekološki već multidisciplinarno. Važna je pravovremena dijagnostika i liječenje prilagođeno svakoj pacijentici.